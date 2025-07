Рапърът 100 кила скочи на "Обратен ефект"

© Групата "Обратен ефект“ хвърли обвинения към Коцето за песента му с Мариана – "Няма да се дам“, както и към 100 Кила за парчето му с Иво Димчев – "Баница“, твърдейки, че са "взаимствани“ от тяхната "Моля ви, мадам“.



"Йо, братле, ще крадем от теб, ок ли си?“ – да чуем, а?“, написаха иронично в пост във Facebook, уж незасегнати.



Рапърът 100 Кила обаче не им остана длъжен и отвърна: "Чудно ми е дали вие звъннахте на Майкъл Джексън да му кажете едно "Хей, братле, ще крадем от теб“, обвинявайки ги в кражба на песента They Don’t Care About Us.



Засега сблъсъците между музикантите остават онлайн, с лек привкус на пасивна агресия.