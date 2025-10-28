ЗАРЕЖДАНЕ...
Раздяла в "Ергенът", те двамата приключиха
©
След седмици на привидна близост и романтични моменти, участникът призна, че въпреки симпатиите си към нея, не вижда бъдеще между тях.
"Уважавам много Ана-Шермин, но тя не е човекът за мен," сподели Краси, като допълни, че несъответствията в характерите им са основната причина за решението му. По думите му, той не се чувства сигурен в отношенията им и има нужда от време, за да прецени какво наистина иска.
От своя страна, Ана-Шермин прие тежко отказа. "Ние сме най-топ от всички тук, второ мнение няма," заяви тя, видимо разочарована и емоционална. Участничката бе убедена, че връзката им е по-силна от всички останали в шоуто, но думите на Краси разбиха тази нейна увереност.
Феновете на предаването вече коментират активно раздялата в социалните мрежи. Някои подкрепят Краси за откровеността му, докато други съчувстват на Ана-Шермин, виждайки в нея жертва на неочакван емоционален обрат.
Какво предстои за двамата и дали Краси ще открие това, което търси, тепърва ще стане ясно в следващите епизоди на "Ергенът", пише "България Днес".
Още по темата
/
Още от категорията
/
Гръцката църква с поглед към дигиталния свят: Митрополити разработиха изкуствен интелект за вярващите
27.10
"Общинска банка" е първата банка у нас, която въведе услугата "Проверка на получателя" – нов стандарт за сигурност при преводи в евро
27.10
Ако рутерът ви свети в червено след полунощ - ето какво обикновено означава това и кога трябва да се притеснявате
26.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Есенно почистване: Как да подготвим дома за студените дни
22:34 / 27.10.2025
Мъжът на Теодора Духовникова взе кафенето на Мартин Нотариуса
09:06 / 27.10.2025
Хубави неща предстоят за тези 4 зодии до 31 октомври 2025 г.
09:04 / 27.10.2025
Най-здравословната храна, която трябва да имаме на трапезата си -...
19:23 / 26.10.2025
Историк: Цар Иван Асен II е имал самочувствие, равно почти на Бог...
18:09 / 26.10.2025
Чалгата – отминава ли? И защо децата на рокаджиите започнаха да я...
14:02 / 26.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.