Разговорът, след който принцеса Даяна никога не проговори на майка си

© Самотата, която принцеса Даяна изпитва като дете, е провокирана до голяма степен от отсъствието на майка ѝ Франсис Шанд Кид. Разривът в отношенията им се задълбочава и през зрелия живот на покойната кралска особа, която остава без подкрепата на Франсис в трудните моменти от живота си.



Шанд Кид се жени за граф Спенсър, когато тя е само на 18 години. Двамата разменят обети в Уестминстърското абатство през 1954 г. и се развеждат 15 години по-късно. Според репортаж на BBC дори кралица Елизабет Втора присъства на церемонията, а сватбата е наричана "социалното събитие на 1954 г.“



Година след сватбата си двойката посрещна първото си дете, дъщеря на име Елизабет Сара Лавиния. Две години по-късно се появява и второто им момиче, Синтия Джейн. Третото им дете е син на име Джон, който се ражда през 1960 г. Според информация, публикувана в The ​​Mirror, той умира часове след раждането си.



Въпреки че Спенсър се надява на друго момче, на следващата година се ражда Даяна Франсис. През 1964 г. двойката приветства най-малкото си дете – Чарлз Едуард Морис, който в крайна сметка наследява титлата граф Спенсър.



Спенсър работи като кралски конник както за крал Джордж VI, така и за младата кралица Елизабет, и наема дом в имението на кралицата в Сандрингам, когато децата му са малки. По това време семейство живее в Парк Хаус, където Даяна е родена през 1961 г.



В средата на 70-те години семейство Спенсър напуска този дом и се премества в имението Алторп, домът на семейството на Спенсър, разположен в Нортхемптъншир, Англия. Смята се, че Даяна харесва името и е погребана там след смъртта си през 1997 г. В момента имението е собственост на брата на Даяна, Чарлз.



Според него раздялата на родителите им през 1969 г. слага начало на нестабилната връзка между Даяна и Франсис Шанд Кид. Спенсър казва, че баща им, Джон Спенсър, 8-ият граф на Спенсър, е бил "тих и постоянен източник на любов“, но майка им "не е била създадена за майчинство“.



"Не е по нейна вина, тя не можеше да го направи. Беше влюбена в друг, наистина влюбена“, споделя той пред The ​​Sunday Times през 2020 г.



Когато обаче Франсис се изнася от семейния дом заради наследникът на бизнес с тапети Питър Шанд Кид, тя обещава на 5-годишната тогава Даяна, че ще се върне да я види.



"Даяна я чакаше на прага, но тя никога не дойде“, спомня си Чарлз Спенсър.



В годините след раздялата на Даяна с принц Чарлз отношенията между майка и дъщеря се влошават допълнително. Смята се, че връзките на принцесата с различни мъже не се харесват на майка ѝ.



След като бракът ѝ с Чарлз приключва, Даяна е свързвана с редица мъже, включително сърдечния хирург Хаснат Кан, бизнесмена Гулу Лалвани и Доди Ел Файед, син на египетския милиардер Мохамед Ел Файед. Но един от тях предизвиква по-драматична реакция у Франсис.



Пред The ​​Mirror бившият иконом на Даяна, Пол Бъръл, описва момента, в който разплаканата Даяна получава обидно телефонно обаждане от майка си.



"Чух нейния зов: "Пол, ела бързо“, разказва бившият служител на кралското семейство пред изданието. "Тя ми махна с ръка. Аз се присъединих към нея на пода с кръстосани крака и се притиснах близо. Опрях ухото си възможно най-близо до телефона и слушах разговора – макар и еднопосочен“, спомня си още Бъръл.



"Това беше обидният глас на г-жа Франсис Шанд Кид. Това, което чух, беше порой от обиди, псувни и раздразнителни намеци към принцесата и към мъжката компания, която тя имаше.“



Икономът отбелязва още: "Това беше пълна с омраза лична атака срещу мъжете и техните религиозни вярвания.“ По-късно в документален филм Бъръл сподели точните думи, които майката на Даяна изрича по телефона: "Каза, че не е нищо друго освен проститутка - това е, което съм възпитала проститутка.“



Той добавя, че Даяна тогава му казва: "Пол, никога повече няма да говоря с майка си, докато съм жива.“



Само месеци преди внезапната смърт на Даяна, Франсис дава рядко интервю за списание HELLO. Обсъждайки развода на Даяна и нейната битка с булимията, Франсис заявява, че е "напълно чудесно“, че Даяна е загубила титлата си Нейно кралско височество – нещо, което шокира Даяна.



Според Бърел принцесата никога повече не е разговаряла с майка си. Франсис умира на 68-годишна възраст през 2004 г. заради болест на Паркинсон и рак на мозъка, припимня Edna.bg.