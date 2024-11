Развитието на диабет тип 2 преди 50-годишна възраст може да повиши риска от деменция

© Въпреки че диабет тип 2 – състояние, при което тялото не е в състояние да използва правилно или произвежда инсулин – обикновено се наблюдава при възрастни на възраст 45 и повече години, изследването на Trusted Source показва, че по-висок процент на по-млади възрастни сега развиват състоянието по-рано в живота.



Минали проучвания показват, че диабет тип 2 е рисков фактор за развитие на деменция.



Сега изследователи от колежа по медицински сестри Rory Meyers на Нюйоркския университет са открили, че възрастните, диагностицирани с диабет тип 2 преди 50-годишна възраст - особено тези, които имат затлъстяване - имат по-голям шанс да развият деменция, отколкото тези, които получат диагноза диабет тип 2 по-късно в живота.



Връзката между по-рано диагностициран диабет и деменция



За това проучване изследователите са анализирали данни за около 1200 възрастни в САЩ на възраст 50 и повече години от проучването Health and Retirement StudyTrusted Source, проведено от Института за социални изследвания на Университета на Мичиган.



По време на проучването "Здраве и пенсиониране“ всички участници са имали диабет тип 2 и без диагноза деменция.



Възрастите на участниците с диабет тип 2 са групирани по възраст преди 50 години, между 50-59, 60-69 и 70 години или повече.



"Въпреки че знаем, че диабетът увеличава риска от деменция, нововъзникваща тенденция привлече вниманието ни – диабет тип 2 се появява в много по-млада възраст, отколкото преди,“ Бей Ву, д-р, FAAN, FGSA, професор на декана по глобално здраве и зам. каза деканът по изследвания в колежа по медицински сестри Рори Майерс на Нюйоркския университет и старши автор пред Medical News Today.



Ву каза, че в световен мащаб броят на хората, диагностицирани с диабет преди 40-годишна възраст, нараства.



"Тази промяна повдигна важен въпрос, който не беше напълно разгледан: Дали развитието на диабет по-рано в живота влияе върху риска от деменция по различен начин от развитието му по-късно? Предишни изследвания показват, че хората, диагностицирани с диабет в по-млада възраст, често имат по-лоши резултати за здравето, включително по-лош контрол на кръвната захар и повече сърдечно-съдови проблеми “, продължи Ву.



"Ние предположихме, че по-продължителното излагане на усложнения, свързани с диабета, също може да увеличи риска от деменция. Това, което е особено обезпокоително, е, че малко проучвания са изследвали тази връзка конкретно сред хора с диабет тип 2. Повечето предишни изследвания са сравнявали индивиди с диабет с тези без диабет, но ние искахме да разберем рисковите модели в самата тази група. Разбирането на това може да помогне на доставчиците на здравни услуги по-добре да идентифицират високорисковите лица и да разработят по-целенасочени стратегии за превенция“, каза той.



Диагнозата на диабет тип 2 преди 50 години увеличава риска от деменция 1,9 пъти



След проследяване от около 10 години почти 18% от участниците в проучването развиват деменция.



След анализ Ву и нейният екип установиха, че участниците, които са получили диагноза диабет тип 2 на по-млада възраст, повишават риска от деменция в сравнение с тези, диагностицирани на възраст 70 и повече години.



Участниците, диагностицирани с диабет тип 2 преди 50-годишна възраст, са имали 1,9 пъти по-голяма вероятност да развият деменция. Получаването на диагноза на възраст между 50 и 59 години повишава риска от деменция 1,72 пъти, а между 60 и 69 години с 1,7 пъти.



"Най-поразителното е, че открихме, че колкото по-рано някой развие диабет тип 2, толкова по-висок е рискът от деменция при него – като тези, диагностицирани преди 50-годишна възраст, имат почти два пъти по-голям риск в сравнение с тези, диагностицирани на 70 или повече години," Сян Ци, PhD, RN, асистент професор в NYU Rory Meyers College of Nursing и първи автор каза пред MNT. "Това не беше просто леко увеличение; видяхме ясен модел "доза-отговор“, при който по-младата възраст при поставяне на диагнозата постоянно е свързана с по-висок риск от деменция.“



"Това, което прави това особено тревожно, е, че виждаме бързо нарастване на диабет тип 2 с ранно начало в световен мащаб“, продължи Ци. "Нашите констатации показват, че тази тенденция може да доведе до по-голяма вълна от случаи на деменция в бъдеще, тъй като тези хора остаряват. Това е в съответствие с акцента на Lancet Commission от 2024 г., че "колкото по-рано, толкова по-добре“ за намаляване на риска.“



Най-висок риск от деменция сред хората със затлъстяване



Изследователите също така установиха, че затлъстяването изглежда играе роля във връзката между диабет тип 2 и деменция. Те открили, че участниците със затлъстяване, които са получили диагноза диабет тип 2 преди 50-годишна възраст, са имали най-висок риск от деменция в проучването.



"Констатациите стават още по-значими, когато вземем предвид затлъстяването“, смята Ци. Той каза, че са открили, че хората, които са имали затлъстяване и които са били диагностицирани с диабет преди 50-годишна възраст, са имали най-висок риск от деменция, което е еквивалентно на три пъти по-голям риск от лица, които не са имали затлъстяване и са били диагностицирани с диабет след 50-годишна възраст.



"Това взаимодействие между ранния диабет и затлъстяването предполага, че имаме множество точки за намеса за превенция. Тези резултати не са само академични - те имат непосредствени клинични последици. Те ни казват, че трябва да бъдем особено бдителни за когнитивното здраве при по-млади пациенти с диабет, особено тези със затлъстяване“, добави Ци.



"Нашето изследване подчерта една особено тревожна тенденция: по-младите хора, развиващи диабет тип 2, са изправени пред значително по-висок риск от деменция, особено ако живеят и със затлъстяване. Това е обезпокоително, тъй като диабетът и затлъстяването се увеличават в по-млада възраст и засягат все по-голям брой хора“, добави Ву.



Необходими са повече изследвания за диабет тип 2 и мозъка



MNT също разговаря с Клифорд Сегил, DO, невролог в здравния център на Providence Saint John в Санта Моника, Калифорния, за това проучване.



"Повишените кръвни захари увеличават риска от сърдечен удар или инсулт и следователно увеличават риска пациентите с диабет тип 2 да имат съдова деменция, но не и деменция на Алцхаймер. Съдовата или мултиинфарктна деменция е субкортикална деменция, при която хората стават по-бавни (отколкото) забравящи“, каза Сегил.



"Бих искал да видя MRI на мозъците на тези (проучване) участници и скринингов когнитивен тест, за да определя дали ранният диабет причинява влошаване на когнитивните способности в допълнение към очакваното влошаване на мозъчната хронична исхемична болест на бялото вещество“, добави Сегил.