Развлечение от друго измерение с игри от ново поколение… на efbet.com!

© От самото си създаване efbet е част от елита на игралната индустрия в България, като през последното десетилетие се утвърди сред лидерите в предлагането на онлайн спортни залози и казино игри.



В последните месеци платформата стартира работа и с нов провайдър (бел.ред - доставчик) на слот игри и хазартни предложения в лицето на The Better Platform. Също така родният букмейкър е един от първите, които интегрираха игрите на един от набиращите скорост провайдъри в игралната индустрия.



Нови игри с нов "Extra Bonus" от efbet



efbet винаги е разполагал със стотици интересни и иновативни предложения, работейки с някои от най-реномираните доставчици на игри в световен мащаб.



Един от последните партньори в това отношение е The Better Platform, като 30-те игри, разработени от провайдъра, са налични в специална категория на сайта на българския онлайн букмейкър.



Игрите бяха пуснати през 2022 година, като се радват на особен интерес. Част от тях са: 40 Clover Magic 6 Reels, 100 Clover Magic 6 Reels, 100 Clover Magic, 40 Clover Magic, Candy Madness, 40 Precious Fruits, 20 Clover Magic и други.



Също така потребителите на efbet.com имат достъп и до офертата - Eкстра Бонус Matchplay, обвързана с игрите на "Better Platform". Това представлява "кеш бонус", удвояващ депозита на потребители, които са получили специална покана от платформата. Повече подробности за предложението можете да научите на efbet.com.



Какво представлява The Better Platform?



Компанията е създадена през 2019 година и основният ѝ предмет на дейност е разработване, поддържане, модифициране и лицензиране на игрален софтуер за игри в развлекателната и хазартна индустрия.



"The Better Platform" планира изключително събитийна 2023 година, като готви много изненади, сред които нови слот игри, ранообразни турнири, нови джакпоти и иновативни бонус системи.



Също така, освен силно присъствие в България, компанията се очаква да влезе на пазара в страни като Сърбия, Румъния, Гърция, Испания и Италия!



efbet напомня, че участието в хазартни игри крие риск от развиване на зависимост! Повече информация относно отговорния хазарт и превенцията от рискове е налична в "Разумно залагане“ на efbet.com и в сайта на НАП.