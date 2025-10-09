ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Рени отново отмени концерт, злобата я съсипа
От думите ѝ става ясно, че някои или нещо е провалило дълго готвен и чакан концерт. Загадката остава, тъй като не е ясно какво точно е станало, но почитателите ѝ няма да могат да я видят. Ето какво написа певицата от близкото минало:
Скъпи приятели, налага се да споделя с огромно съжаление и разочарование, че концерт на 11.11.2025г. в Зала 1 на НДК няма да има, поради независещи от мен причини.
Извинявам се на всички, които вече имат билети, както и на тези, които тепърва щяха да си закупят.
Благодаря за разбирането и подкрепата, която винаги съм получавала от Вас, но аз нямам вина, че този дългоочакван концерт няма да се състои!
Имам уверението на организатора, че сумите за закупените билети ще се възстановяват от 15.10.2025г. до 15.11.2025г.
Прави впечатление, че негативните коментари преобладаваха и почти всички предполагаха "мижав" интерес.
-Независещи от мен причини", тоест скандално нисък интерес... два пъти го отменя, пак не успяха да се съберат достатъчно хора в зала с не толкова голям капацитет.
-Крайно време е Рени да слезе на земята и да потуши неадекватно високото си самочувствие. Да, имаЛА е успехи преди 20 години, и то по-скоро в Сърбия, но към днешна дата лежи на стари лаври, новите й проекти не са по никакъв начин конкурентоспособни.
-Много е лошо, когато човек няма реална представа за себе си и възможностите си.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 840
|предишна страница [ 1/140 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Евакуираха село Николово, активират системата BG- Alert
13:13 / 09.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: