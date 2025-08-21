ЗАРЕЖДАНЕ...
|Революция в производството на шоколад – световен гигант внедрява нова техника, щадяща природата
Традиционно за шоколад се използват единствено какаовите зърна. Останалите части на плода - пулпа, плацентата и кората, остават неизползвани. Новият метод събира всички компоненти и ги преработва в мокра маса, която ферментира естествено и отключва характерния шоколадов вкус.
След това продуктът се смила, пече и суши, превръщайки се в шоколадови люспи, готови за индустриално производство. По данни на компанията, вкусът не се променя.
"Тъй като изменението на климата все повече влияе върху добивите от какао, ние проучваме иновативни решения, които биха могли да помогнат на производителите да увеличат максимално потенциала на своите реколти", коментира Луиз Барет, директор на центъра за изследвания и разработки на компанията в Йорк, Великобритания.
По думите й проектът е все още в пилотна фаза, но компанията активно изследва възможностите за внедряването й в по-голям мащаб.
Горещи пазари
След десетилетие на стабилност, цените на какаото отчетоха рязък ръст в началото на 2023 г., пише money. Тогава тон какао струваше около 1 900 британски лири на Лондонската стокова борса. Година по-късно цената се удвои, достигайки до 3 800 британски лири. През декември 2024 г. тя достигна рекордните над 9 000 британски лири за тон.
Основна причина за скока се оказаха неблагоприятните климатични условия в страните, отговорни за 2/3 от световния добив - Кот д"Ивоар и Гана. В региона като цяло се наблюдават обилни дъждове, болести по насажденията, последвани от продължителна суша и повишаване на средните температури.
Проучване на Climate Central изчислява, че през последното десетилетие в ключовия вегетационен сезон са добавени 3 допълнителни седмици с температури над 32°C - нива, смятани за неблагоприятни за какаовите дървета.
В началото на 2025 г. цените се понижиха, след като фермерите вложиха повече ресурси за поддържане на реколтата, а глобалните запаси от какао бяха увеличени за първи път от четири години.
Към момента тон какао се търгува за около 5 600 британски лири.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
