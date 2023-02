Риана отново бременна

© Риана, изглежда, разкри, че е бременна за втори път с участието си в шоуто между двете полувремена на "Супербоул“, съобщиха Пи Ей медия и ДПА.



Певицата от Барбадос направи първото си изпълнение на живо за последните седем години. Тя пя на окачена високо над игралното поле платформа, облечена изцяло в червено.



В един момент погледна многозначително към камерата, разтвори якето си и погали издадения си корем. Фенове започнаха да спекулират, че е бременна.



По-късно неин представител потвърди, че певицата чака второто си дете, предаде Асошиейтед прес.



На стадиона в Глендейл, Аризона, Риана изпя някои от големите си хитове, в това число "We Found Love", "Umbrella" и "Bitch Better Have My Money".