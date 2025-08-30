Рибари с изключително рядък улов

Новини
Ярко оранжева акула беше уловена по време на спортен риболов край бреговете на Коста Рика.

Рибари хванаха акула-кърмачка с необичайно оцветяване в Карибско море. Тя достигала два метра дължина. Според морски биолози този индивид е първият регистриран случай на ксантизъм при хрущялни риби в региона. Намерената акула е уникална с това, че има няколко генетични аномалии едновременно. Рибарите забелязаха и необичайно белите очи на хищника, което показва неговия албинизъм. Рядката акула беше снимана и пусната в морето, предаде NOVA.

Обикновено акулите-кърмачки се раждат жълто-кафяви или сиво-кафяви. Това оцветяване им помага да се крият от хищници на морското дъно. Оранжевият цвят прави акулата много по-забележима като плячка, но учените не се притесняват за съдбата на уловения екземпляр. Те отбелязаха, че тя вече е достигнала зряла възраст, което означава, че се е научила да оцелява, предвид характеристиките ѝ. Биолози описаха необичайния случай по-подробно в научното списание Marine Biodiversity.

По-рано беше съобщено, че бял делфин-афала е бил забелязан край бреговете на Вирджиния, САЩ. В света има само няколко такива делфина.






