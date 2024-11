Рита Ора отдаде почит на Лиъм Пейн на MTV EMA

© Рита Ора отдаде почит на Лиъм Пейн по време на тазгодишните Европейски музикални награди на MTV (EMA) в Манчестър.



Припомняме, че Пейн бе открит мъртъв пред хотел в Буенос Айрес в Аржентина, след като е паднал от балкона на стаята си на третия етаж.



Рита Ора и Пейн имат общ сингъл от 2018 г. - "For You". В края на церемонията, в прочувствена реч, тя нарече певеца "един от най-милите хора, които познавам“, пияе NOVA. Ора, която беше водещ на шоуто, сподели пред всички: "Той имаше най-голямото сърце на света и винаги беше първият, който ще предложи помощ по какъвто и да е било начин." "Той носеше толкова много радост навсякъде, където влезеше и остави голяма следа в света", допълни звездата през сълзи.



След емоционалните думи тя представи кратко видео, включващо снимки на Пейн и откъс от песента на One Direction - Night Changes.