Популярната инфлуенсърка и създател на съдържание Сузи ще става майка за втори път! Вълнуващата новина сподели тя в социалните мрежи с думите:

"1+1=4 

Любовта създава живот, в нашия случай цели два! 2025 ни подари най-хубавия подарък!"

Близначката от ТикТок дуото Сузи и Рени е майка на 2-годишно момиченце.