Популярната инфлуенсърка и създател на съдържание Сузи ще става майка за втори път! Вълнуващата новина сподели тя в социалните мрежи с думите:"1+1=4Любовта създава живот, в нашия случай цели два! 2025 ни подари най-хубавия подарък!"Близначката от ТикТок дуото Сузи и Рени е майка на 2-годишно момиченце.