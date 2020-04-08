Ðîäíèòå áðúì÷àëêè çàðÿçàõà ôóòáîëèñòèòå, ïðåäëàãàò ñå íà ãåí. Ìóòàô÷èéñêè

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Åäíà îò òÿõ å Ãåíòèàíà Õàëèòè, êîÿòî òâúðäè, ÷å å å ìîäåëêà, òàíöüîðêà è ïëåéìåéòêà. Â èíòåðâþ çà "Áúëãàðèÿ Äíåñ" áðúì÷àëêàòà ñïîäåëÿ, ÷å ñè ïàäà ïî âúîðúæåíè ìúæå è áè èçëÿçëà íà ñðåùà ñ ãåíåðàëà.
Íà âúïðîñ, êàê áè ãî îïèñàëà Ãåíòèàíà îòãîâàðÿ:
- Ïàäàì ñè ïî âúîðúæåíè ìúæå è âîåííè. Â òîâà îòíîøåíèå ãåíåðàëúò ìå ñïå÷åëè! Øåãóâàì ñå, íî ñàìî äîíÿêúäå.
È äîïúëâà çàãðèæåíà:
- Íå ìèñëÿ, ÷å öÿëàòà òàçè òåæåñò è îòãîâîðíîñò òðÿáâà äà å âúðõó ãåíåðàëà. Äà, òðÿáâà äà èìà äèñöèïëèíà, èíà÷å íèêîãà íÿìà äà ñå ïðåáîðèì. Áúëãàðèíúò îáè÷à äà ñå ìèñëè çà õèòúð, íàðóøàâàéêè çàáðàíà, à âñúùíîñò å òî÷íî îáðàòíîòî. Ìíîãî å æàëêî òîâà. Íåùîòî, êîèòî êðèòèêóâàì, êàêòî è âñè÷êè ñúíàðîäíèöè, å íóëåâàòà ôèíàíñîâà ïîìîù. Ñìåòêèòå ñè âúðâÿò, à çàïëàòè íÿìà. Ñ êàêâî ùå ñå ïëàòÿò òåçè ñìåòêè? Òîâà å êàçóñ, êîéòî ìîæå äà äîâåäå äî ãðàæäàíñêà âîéíà.
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