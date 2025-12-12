Мис България и водеща на предаването "Съдебен спор" по NOVA - Ромина Тасевска изненада феновете си с нова визия. След дълги години в образа на класическа русокоска, Ромина реши смело да промени стила си и се появи… с черна коса. Хубавицата е запазила късата прическа, която безспорно много й отива.Промяната ѝ придава по-магнетично излъчване, а по думите на самата Ромина — "време беше да избягам от русото и да пробвам нещо ново“.Фенове и колеги веднага я засипаха с комплименти, а мнозина отбелязват, че тъмната коса подчертава още повече чертите и сценичното ѝ присъствие, пише Edna.bg.