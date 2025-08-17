Розмаринът - ароматната билка, която стимулира кръвообращението, облекчава храносмилането и лекува диабета

© Розмаринът - ароматната билка, произхождаща от Средиземноморието, отдавна е ценена в кухните по целия свят. Но освен кулинарния си чар, розмаринът печели признание и заради впечатляващите си ползи за здравето, особено що се отнася до здравето на мозъка, възпаленията и имунната функция.



Изследванията показват, че розмаринът може дори да е обещаващ в борбата срещу болестта на Алцхаймер - водещата причина за деменция в световен мащаб, предаде The Independent.



В исторически план розмаринът е свързван с паметта и умствената яснота. В древна Гърция и Рим студенти и учени са използвали розмарин с надеждата да изострят концентрацията и спомените. Съвременната наука открива, че може би има нещо общо с това: в едно проучване хората, които вдишват аромата на розмарин, се справят по-добре с задачи за памет в сравнение с тези, които са в среда без аромат.



И така, как действа розмаринът върху мозъка?



Като начало, розмаринът стимулира кръвообращението, като помага за доставянето на повече кислород и хранителни вещества, което може да подобри умствената яснота. Той също така има успокояващи свойства; някои проучвания показват, че ароматът му може да намали тревожността и да подобри съня. По-ниският стрес може да означава по-добра концентрация и запазване на паметта.



Розмаринът съдържа съединения, които взаимодействат с невротрансмитерите в мозъка. Едно такова съединение, 1,8-цинеол, помага за предотвратяване на разграждането на ацетилхолина, мозъчно химично вещество, необходимо за ученето и паметта. Чрез запазване на ацетилхолина, розмаринът може да помогне за поддържане на когнитивните функции, особено с напредване на възрастта.



Друг бонус? Розмаринът е пълен с антиоксиданти, които помагат за предпазване на мозъчните клетки от увреждане, причинено от оксидативен стрес – основен фактор за когнитивен спад.



Розмаринът е богат на фитохимикали, растителни съединения с благоприятни за здравето свойства. Едно от най-мощните е карнозиновата киселина, антиоксидант и противовъзпалително средство, което помага за предпазване на мозъчните клетки от увреждане, особено от видовете увреждания, свързани с болестта на Алцхаймер.



През 2025 г. изследователите разработиха стабилна версия на карнозна киселина, наречена diAcCA. В обещаващи предклинични проучвания това съединение подобри паметта, увеличи броя на синапсите (връзките между мозъчните клетки) и намали вредните протеини, свързани с Алцхаймер, като амилоид-бета и тау.



Особено вълнуващо е, че diAcCA се активира само в възпалени области на мозъка, което би могло да сведе до минимум страничните ефекти. Досега проучвания върху мишки не показват признаци на токсичност и значителни когнитивни подобрения, което поражда надежди, че следващите проучвания върху хора биха могли да бъдат проведени.



Изследователите също така смятат, че diAcCA може да помогне за лечението на други възпалителни състояния, като диабет тип 2, сърдечно-съдови заболявания и болестта на Паркинсон.



Отвъд здравето на мозъка



Ползите от розмарина могат да се разпростират далеч отвъд мозъка. Той се използва традиционно за облекчаване на храносмилането, облекчаване на подуване на корема и намаляване на възпалението.



Съединения като розмаринова киселина и урсолова киселина са известни със своите противовъзпалителни ефекти в цялото тяло. Розмаринът може дори да е от полза за кожата – проучване показва, че може да помогне за успокояване на акне и екзема, докато карнозната киселина може да предложи ползи против стареене, като предпазва кожата от увреждане от слънцето.



Розмариновото масло има и антимикробни свойства, което показва обещаващи резултати при консервирането на храни и потенциални фармацевтични приложения, като инхибира растежа на бактерии и гъбички.



Розмаринът е нещо повече от просто кухненски продукт. Той е естествено лекарство с древни корени и съвременна научна подкрепа. Тъй като изследванията продължават, особено на революционни съединения като diAcCA, розмаринът може да играе вълнуваща роля в бъдещите лечения на болестта на Алцхаймер и други хронични заболявания.



Междувременно, добавянето на малко розмарин към живота ви – независимо дали в храна, чаша чай или глътка ароматно масло – може да бъде малка стъпка с големи ползи за здравето.