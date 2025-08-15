Розови, червени или жълти: Цветът на устните може да показва за потенциални здравословни проблеми

© Цветът на устните може да показва потенциални проблеми с черния дроб, анемията, белите дробове или храносмилателната система. Ранното разпознаване на тези признаци може да помогне за осигуряване на навременна диагноза и лечение, съобщи News18.



Въпреки че децата обикновено имат естествено розови устни, цветът на устните може да се промени с възрастта. Тези промени могат да бъдат нормални, но в някои случаи те могат да показват скрит здравословен проблем. Експертите предупреждават, че всяка забележима промяна в цвета на устните не трябва да се пренебрегва. Цветът на устните може да отразява проблеми, свързани с черния дроб, анемията, белите дробове или храносмилателната система. Ранното разпознаване на тези признаци може да помогне за осигуряване на навременна диагноза и лечение.



Червените устни може да са признак за проблеми, свързани с черния дроб. Когато се развият проблеми с черния дроб, естественият розов цвят на устните може да се промени в по-наситеночервен. В някои случаи зачервяването може да е причинено и от алергична реакция, което показва необходимостта от медицински преглед.



Устните, които пожълтяват или стават бледо бели, могат да бъдат признак на анемия или недостиг на кръв в тялото. Повишените нива на билирубин също могат да доведат до пожълтяване на устните. Хората, които забележат тези промени, трябва незабавно да потърсят медицинска помощ.



Храносмилателните проблеми също могат да повлияят на цвета на устните. Промени могат да се появят, когато се развият стомашни или храносмилателни разстройства, което прави медицинската консултация задължителна за правилна диагноза и лечение.



Лилавите устни могат да показват проблеми, свързани с белите дробове. Тази промяна в цвета не бива да се пренебрегва, тъй като може да е признак за респираторни усложнения, изискващи внимание.



Фактори, свързани с начина на живот, като тютюнопушене и консумация на алкохол, могат да допринесат за проблеми с устните. Правилната грижа, включително почистване на червилото преди лягане и нанасяне на кокосово масло или вазелин, може да помогне за поддържането на здрави устни.