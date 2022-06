© виж галерията Кърджалийката Семра Салиф ще представя България на конкурса за красота Miss World Next Top Model 2022, който се провежда в Бейрут. През юли Ливан ще стане свидетел на екстравагантен празник на красотата от цял ​​свят.



Miss World Next Top Model е едно от най-големите събития в региона и най-престижната церемония по връчване на награди в чест на изключителни модели.



Конкурсът Miss World Next Top Model е международен конкурс между едни от най-красивите модели от 40 страни по света, които ще се състезават за короната.