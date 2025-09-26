ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Русокоса красавица е гаджето на Давид от "Биг брадър"
Двойката се запознава онлайн, докато участникът все още е в чужбина. Започват кратка авантюра, но скоро се разделят заради разстоянието. Съдбата си знае работата и няколко години по-късно двамата решават да си дадат втори шанс. За целта Брадъра си хваща куфарите и се изстрелва към България при своето момиче, пишат от "Уикенд".
"Първоначално Анастасия не одобряваше влизането ми в "Биг Брадър“. Беше я страх да не се натискам с някакво момиче там. Няма как да се случи, защото тя е единствената жена в живота ми. Обичам си Насето много и някой ден ще се оженя за нея“, категоричен е Давид във визитката си. За радост на зрителите мацката е разбрана и пуска съквартиранта в новото приключение.
Още с встъпването си в риалитито Хитлера предизвика истински фурор. Колоритно е не само малкото му мустаче, но и вълшебният му хляб.
"Баба ми получи диабет и започнах да си гледам в алтернатива една жива закваска. С нея й правя хлебец. Закваската се казва Лили“, разкри чудакът, който живее с възрастната жена в софийското село Владая.
Давид е от смесен брак - майка му е българка, а баща му - немец. Преди да си дойде у нас, завършва бизнес училище в Германия. За крехките си две десетилетия вече е работил на три места - в колцентър, в месарница и като адвокат. Истинската му страст обаче е месенето на хляб.
"Сега, като бия в "Биг Брадър“, ще си отворя една пекарна в Софията и там ще работим с Насито. Аз ще оправям печивата, а тя ще оправя касата и всичко друго по организацията“, мечтае си владаецът.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 737
|предишна страница [ 1/123 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Българинът без царска туршия няма как да остане
16:02 / 24.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: