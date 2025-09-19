ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|"Саграда Фамилия" в Барселона ще стане най-високата християнска църква в Европа
"Това е изключително важен момент в историята на Саграда Фамилия, тъй като ще достигне максималната си височина", заяви Мартинес. "Свикнали сме да виждаме небостъргачи в Съединените щати (да се издигат), но е забележително, че през XXI век строим катедрала.'
Когато внушителната Кула на Иисус Христос бъде напълно изградена, архитектурният шедьовър на Антони Гауди ще достигне височина от 172 метра - с десет метра повече от досегашния рекордьор в Европа, германската църква Улмер Мюнстер.
Първите елементи на кулата вече са поставени, а останалите ще бъдат монтирани поетапно в следващите месеци. След завършването си, тя ще бъде увенчана с кръст и ще бъде обградена от още пет кули - една, посветена на Дева Мария, и четири, малко по-ниски, символизиращи четиримата евангелисти.
Макар кулите скоро да бъдат готови, работата по фасадите и интериора на базиликата ще продължи още няколко години, обяснява ръководителят на строителния отдел Естев Кампс. Плановете са строежът да приключи в рамките на десетилетие.
През 2026 г. ще се отбележат 100 години от смъртта на Антони Гауди, който бива блъснат от трамвай. По този повод църквата подготвя поредица от събития в негова чест, посветени не само на Саграда Фамилия, но и на другите му архитектурни шедьоври в Барселона и Испания.
Папа Франциск е поканен да отслужи тържествена литургия на 10 юни - датата на смъртта на Гауди. Представители на базиликата изразиха надежда, че ще получат потвърждението от Ватикана в близките седмици.
През 2010 г. Папа Бенедикт XVI освети Саграда Фамилия и я обяви за малка базилика. Първият камък на храма е положен още през 1882 г., а самият Гауди никога не е вярвал, че ще доживее да види завършването му. Към момента на смъртта му е била завършена едва една от кулите.
Дълбоко религиозен католик, Гауди вплита в архитектурата си християнската символика и природните форми, които правят творчеството му уникално и лесно разпознаваемо.
През последните десетилетия работата по катедралата значително се ускори благодарение на приходите от туризма в страната. Миналата година Саграда Фамилия е била посетена от 4,9 милиона души, като 15% от тях са били туристи от Съединените щати. Средствата от входните такси се използват изцяло за финансирането на строителството.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 51
|предишна страница [ 1/9 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пеевски: Днес живота си загуби един достоен български полицай
10:55 / 18.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: