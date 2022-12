"Сам вкъщи" вече 30 години е част от нашите празници

© Facebook Eдин пост във Facebook събуди носталгията на българите.



Масово се споделя статия от в. "24 часа", публикувана в далечната 1992 г., от която научаваме, че това е била годината, в която коледната класика "Сам вкъщи“ е триумфирала по кината у нас.



"Този филм е станал като част от семейството на почти всеки в БГ", "30 г по късно няма кой да го бутне всеки мрънка пак ли го дават и всеки пак го гледа", "Имах го на видео касета" - това са само част от коментарите на потребителите под публикацията.



"Сам вкъщи“ е американска комедия, която излиза през 1990 г. Лентата печели 476,7 млн. долара в световен мащаб, като се превръща в най-успешната касова комедия до излизането на "Ергенският запой: Част II“.



Филмът прави Маколи Кълкин звезда, а тогава той е само на 10 години.



"Сам вкъщи е номиниран за "Златен глобус“ в категорията най-добър филм – мюзикъл или комедия и най-добър актьор в мюзикъл или комедия, както и за "Оскар“ в категорията "Най-добра музика“ за Джон Уилямс, и "Най-добра песен“ за "Somewhere In My Memory“.