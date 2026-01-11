Сами Хосни за отслабването: Рязкото спиране на храната и екстремните тренировки не са решение
©
Калорийният капан
Според Биляна Йотовска преяждането по празниците е напълно нормално, но истинският проблем идва от комбинациите в чинията. "Смесването на мазнини с въглехидрати, плюс алкохол, създава калорийна бомба", обяснява тя. Решението не е глад, а движение – редовно и съобразено с натоварения ритъм на работещите хора. "Движението трябва да е част от ежедневието. Ходенето е полезно, но не го приемайте като тренировка, а като бонус", допълва Йотовска.
Алкохолът – невидимият саботьор
Темата за алкохола също не бива да се подценява. Йотовска напомня, че виното съдържа фруктоза – вид захар, която забавя резултатите. При повод тя препоръчва умерена консумация на твърд алкохол, комбиниран с лимон или грейпфрут. "Ликьорите и вермутите са най-лошият избор заради високото съдържание на захар", уточнява тя.
Малки стъпки, голям ефект
Сами Хосни предупреждава, че прекалената мотивация в началото на годината често води до грешки. "Рязкото спиране на храната и екстремните тренировки не са устойчиви. Промяната трябва да става постепенно", казва той. Според него едно-две преяждания не са фатални, ако след тях се върнем към балансиран режим.
Най-важният му съвет е да сменим фокуса си: "Не гонете резултат, а повторяемост. Когато изградите навици, резултатите идват сами."
В крайна сметка и двамата са единодушни – здравето не е краткосрочна цел, а инвестиция. Балансът и постоянството са ключът към форма, която се запазва не за месец, а за цял живот, пише HotArena.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Ивановден е!
07.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Впечатлението, че всички виждаме едно и също по новините е илюзия...
08:42 / 10.01.2026
Опасно пътуване: Тримесечно коте оцеля близо седмица, скрито в ка...
13:17 / 09.01.2026
Почина най-високата баскетболистка
09:32 / 09.01.2026
Традиции и обичаи на Бабинден
08:30 / 08.01.2026
Интересен празник е днес!
08:28 / 08.01.2026
Билките при кашлица: Какво може да помогне при грипа, който върлу...
17:31 / 07.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.