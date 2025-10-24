ЗАРЕЖДАНЕ...
Само на 23 години почина актриса
©
Според източник, причината за ранната смърт на Тейт е рядката болест на Шарко-Мари-Тут, невромускулно разстройство. Тейт е починала мирно в неделя, 19 октомври.
Изабел Тейт е работила като дете актриса и модел, а след гимназията завършва Middle Tennessee State University със степен по предприемачество. Тя се завръща към актьорството с роля в сериала "9-1-1: Нашвил“, първата ѝ роля като възрастна.
Още по темата
/
Силви Вартан е в България отново: България това съм аз. Това е страната на моите родители и аз я пазя дълбоко в сърцето си
23.10
Две нови моми в "Ергенът: Любов в Рая". Едната била на крачка от сватба, но хванала мъжа си в изневяра
22.10
Още от категорията
/
Киара: Ходи си на село
18.10
Ивана смени усмивката
14.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Не съхранявайте зехтина под мивката!
21:34 / 24.10.2025
Васил Божков тихомълком разпродава бизнес империята си
19:05 / 24.10.2025
Учени, сред които и българин, откриха невиждани до момента свойст...
13:48 / 24.10.2025
Какво означават стикерите върху ябълките
13:12 / 24.10.2025
Проф. Александрова за бактерията, открита за първи път в Космоса,...
22:24 / 23.10.2025
Смрадликата – природният антисептик, който препоръчват бабите и л...
22:15 / 23.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.