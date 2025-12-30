Само на 35 още една от клана Кенеди почина
Новината за кончината ѝ беше съобщена от нейните роднини в социалните мрежи. "Нашата прекрасна Татяна почина тази сутрин. Тя винаги ще бъде в сърцата ни“, се казва в поста.
Шлосбърг беше журналистка, специалист по екологичните и климатичните въпроси. Тя беше второто дете на дъщерята на Джон Кенеди - бившата дипломатка Каролайн Кенеди, и на дизайнера и творец Едуин Шлосбърг.
През ноември в есе за изданието "Ню Йоркър“, в което съобщи, че е болна от остра миелоидна левкемия с рядка мутация - рак на кръвта и костния мозък, Татяна Шлосбърг разкритикува братовчед си Робърт Кенеди-младши, настоящ министър на здравеопазването, заради антиваксърските му позиции и за това, че е съкратил средства за изследвания на онкологичните заболявания, съобщава Nova.
