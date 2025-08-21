Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Сашка Васева: Ако можех да върна времето назад, никога не бих го направила
Автор: Екип Ruse24.bg 14:30Коментари (0)46
©
Аз съм първата в историята на пиара у нас, убедена е Сашка Васева. Попфолк ветеранката е категорична, че винаги е била вълк единак и сама е измисляла трикове, които да я направят светкавично разпознаваема за широката публика.

Един от първите ѝ ловки ходове още в началото на 90-те бил да позвъни на редактор на голям вестник и да обяви, че се обажда пиарката на Сашка Васева. Уговорили си час за интервю, а когато Дупнишката Мадона пристигнала сама в редакцията, обяснила, че пиарката ѝ била болна, затова тя идва на крака. Певицата не се излъгала изобщо – личното ѝ присъствие било оценено високо, и оттогава тя станала една от любимите звезди на изданието.

"Защото какво сме ние без Негово Величество Журналиста?“, повтаря и до днес Васева, а самият въпрос предполага отговора.

Най-дръзкият пиар обаче, хрумнал на изпълнителката на "Левовете в марки“, остава ненадминат и досега. Не че и други шоусветила не са го използвали преди нея, но това е било основно на Запад. Сашка го прилага за сефте на родна почва и ефектът е бомбастичен. Всички медии гръмват!

Две седмици името ѝ не слиза от първите страници на тогавашната преса.

А случката е наистина драматична, стига... да се бе случила наистина.

"Тогава Татарчев беше прокурор на републиката и почитател на македонската музика. Моето ядро е македонската музика, по-късно тръгнах към кючеците, които ме опорочиха. Та с Татарчев бяхме приятели – той ме канеше често по Паничище, агънца, това, онова. Аз пък взех, че си пуснах в един голям вестник съобщение, че са ме отвлекли в Силистра. И Татарчев ме пуска за издирване. А това е моя пиар акция – лъжа отвсякъде. Пиша си: "Сашка отвлечена в Силистра“. Гръмна всичко, обявена съм за издирване. Срещнах и полицаи, които ми казваха: "Да, ама вие сте издирвана от главния прокурор!“. Обадих му се, разбира се – на Татарчев, да му обясня.

Но това се нарича разюздан пиар. Не трябва да се прави от другите хора“, категорична е към днешна дата Сашка Васева.

Дупнишката Мадона вече явно е претеглила ползите и загубите от "разюздания пиар“ и наскоро обяви в медиите, че "горчиво съжалява само за едно – голите снимки“.

"Това беше страхотна глупост. Наивно мислех, че се харесва на почитателите, а така отблъснах страшно много от публиката си. Ако можех да върна времето назад, никога не бих го направила“, призна попфолк ветеранката.

Но както и да оценява от дистанцията на годините скандалните си изцепки, истината е една – благодарение на, повечето пъти, не особено красивите си провокации, Васева продължава да вълнува аудиторията и да намира място в клюкарските хроники, пише HotArena.

Още по темата: общо новини по темата: 501
21.08.2025 »
21.08.2025 »
21.08.2025 »
20.08.2025 »
20.08.2025 »
20.08.2025 »
предишна страница [ 1/84 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Вкараха зад решетките мъж за разпространение на фентанил в Русе
Вкараха зад решетките мъж за разпространение на фентанил в Русе
10:43 / 20.08.2025
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без прекъсване вече девет години
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без прекъсване вече девет години
10:07 / 19.08.2025
Нешка Робева: Добре си живея на село, не ми липсват големите състезания по художествена гимнастика
Нешка Робева: Добре си живея на село, не ми липсват големите състезания по художествена гимнастика
13:23 / 19.08.2025
Повдигнаха обвинение на българина, който шофира тира при катастрофата с три жертви в Гърция
Повдигнаха обвинение на българина, който шофира тира при катастрофата с три жертви в Гърция
16:59 / 19.08.2025
Камера засне най-опасното включване към магистрала, което сте виждали
Камера засне най-опасното включване към магистрала, което сте виждали
14:49 / 19.08.2025
Анализатор: Срещата в Белия дом доказва, че Украйна е неотменим елемент от европейската сигурност
Анализатор: Срещата в Белия дом доказва, че Украйна е неотменим елемент от европейската сигурност
13:23 / 19.08.2025
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
14:14 / 19.08.2025
Актуални теми
11-годишно дете загина при трагичен инцидент в Несебър
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Туризъм
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Автомобил се вряза в метростанция до столичен мол, има загинали
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: