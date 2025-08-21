ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Сашка Васева: Ако можех да върна времето назад, никога не бих го направила
Един от първите ѝ ловки ходове още в началото на 90-те бил да позвъни на редактор на голям вестник и да обяви, че се обажда пиарката на Сашка Васева. Уговорили си час за интервю, а когато Дупнишката Мадона пристигнала сама в редакцията, обяснила, че пиарката ѝ била болна, затова тя идва на крака. Певицата не се излъгала изобщо – личното ѝ присъствие било оценено високо, и оттогава тя станала една от любимите звезди на изданието.
"Защото какво сме ние без Негово Величество Журналиста?“, повтаря и до днес Васева, а самият въпрос предполага отговора.
Най-дръзкият пиар обаче, хрумнал на изпълнителката на "Левовете в марки“, остава ненадминат и досега. Не че и други шоусветила не са го използвали преди нея, но това е било основно на Запад. Сашка го прилага за сефте на родна почва и ефектът е бомбастичен. Всички медии гръмват!
Две седмици името ѝ не слиза от първите страници на тогавашната преса.
А случката е наистина драматична, стига... да се бе случила наистина.
"Тогава Татарчев беше прокурор на републиката и почитател на македонската музика. Моето ядро е македонската музика, по-късно тръгнах към кючеците, които ме опорочиха. Та с Татарчев бяхме приятели – той ме канеше често по Паничище, агънца, това, онова. Аз пък взех, че си пуснах в един голям вестник съобщение, че са ме отвлекли в Силистра. И Татарчев ме пуска за издирване. А това е моя пиар акция – лъжа отвсякъде. Пиша си: "Сашка отвлечена в Силистра“. Гръмна всичко, обявена съм за издирване. Срещнах и полицаи, които ми казваха: "Да, ама вие сте издирвана от главния прокурор!“. Обадих му се, разбира се – на Татарчев, да му обясня.
Но това се нарича разюздан пиар. Не трябва да се прави от другите хора“, категорична е към днешна дата Сашка Васева.
Дупнишката Мадона вече явно е претеглила ползите и загубите от "разюздания пиар“ и наскоро обяви в медиите, че "горчиво съжалява само за едно – голите снимки“.
"Това беше страхотна глупост. Наивно мислех, че се харесва на почитателите, а така отблъснах страшно много от публиката си. Ако можех да върна времето назад, никога не бих го направила“, призна попфолк ветеранката.
Но както и да оценява от дистанцията на годините скандалните си изцепки, истината е една – благодарение на, повечето пъти, не особено красивите си провокации, Васева продължава да вълнува аудиторията и да намира място в клюкарските хроники, пише HotArena.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 501
|предишна страница [ 1/84 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Вкараха зад решетките мъж за разпространение на фентанил в Русе
10:43 / 20.08.2025
Камера засне най-опасното включване към магистрала, което сте виждали
14:49 / 19.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: