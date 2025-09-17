ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сашо Кадиев и Деси Стоянова се завръщат
Двамата дългогодишни екранни партньори, които години наред водеха предаването "Преди обед", изненадаха феновете си с общо послание. В социалните мрежи те публикуваха кадри от срещата си, а към тях добавиха загадъчното "coming soon" (очаквайте скоро).
Жестът предизвика вълнение в зрителите, които отдавна свързват Кадиев и Стоянова като едно от най-харизматичните и обичани дуо на екрана. Почитателите им веднага започнаха да гадаят дали предстои тяхно ново съвместно телевизионно начинание, а други просто се зарадваха, че отново ги виждат рамо до рамо.
Двамата не разкриха повече подробности около загадъчното "coming soon", което остави поле за спекулации. Сигурно е обаче, че появата им заедно именно на празника на Би Ти Ви напомни колко силна е връзката им с телевизията и колко важна е ролята им за изграждането на утринния ефир през последното десетилетие, пише "България Днес".
