Сашо Кадиев напълно променен заради Ивелина Чоева

© Вече доста време Сашо Кадиев и Ивелина Чоева са влюбени и щастливи, но годежен пръстен още няма, макар че се говореше за такъв. Актьорът, който води с Деси Стоянова предаването "Преди обед" по Би Ти Ви, още не се е престрашил да зададе важния въпрос на любимата си, но със сигурност и това ще стане.



Сашо толкова се променил под нейно влияние, че даже преосмислил и отношението си към брака. Запазил е, разбира се, чувството си за хумор, но наред с шегите и закачките, в които с моделката много добре си пасват, Сашо вече и изявен романтик. Поднася й цветя, без повод, организира пътуванията им и даже й пее любовни песни на лунна светлина. Преди дни Сашо сподели в инстаграм клипче, в което пее на Ивелина: "I love you! Yes, I do!", докато вървят между сенките на столична улица. За музикалния жест вероятно е бил повлиян от участието му в спектакъла "Пеещите артисти".



"На този ден, през 2019-а, се запознахме. Видяхме се за първи път. И двамата имахме различни животи. Дори не сме си помисляли един за друг. Днес, 3 години по-късно, всичко ни е общо. И живота и мечтите. Щастливи сме така", написа Сашо на 25 септември в инстаграм, където сподели снимки с Ивелина. Двамата позират прегърнати, а от подробностите към кадрите става ясно, че тогава са посетили конен център до столицата, информира HotArena.



Първата им среща е в студиото на "Преди обед" по Би Ти Ви. Тогава Ивелина гостува, за да разкаже за мобилното приложение, което е създала, в помощ на жени и деца, жертви на насилие. Тогава стана дума, че красавицата е модел от 13-годишна и има доста ангажименти, включително и в чужбина. Тъкмо с идеята да използва публиката, до която има достъп, а и защото учи Маркетинг и бизнес в Англия, Ивелина решила да създаде приложението в подкрепа на жертви на насилие.



Още тогава, по време на това интервю, имаше моменти, в които Сашо Кадиев изглеждаше някак умилен от разказа на красавицата и я гледаше с блеснал поглед и загадъчна усмивка. Не е ясно колко време след тази първа среща двамата са започнали да контактуват и кога точно са станали гаджета. Не са разказвали, понеже доста дълго пазеха любовта си в тайна. Връзката им започнала с пандемията. Ивелина се прибрала в България малко преди да бъде обявено извънредното положение през март 2021г. Заради него се наложило да остане, което пък допринесло за сближаването й с Кадиев. Явно до преди това все пак са си общували. Ивелина обаче няма общо с раздялата на Сашо с Таня, майката на дъщеря му. Още през март 2020 г. в свое интервю той вся съмнение за връзката с вече бившата си половинка: "С Таня сме заедно от доста години. Обичаме се, имаме дете, но не съм сигурен, че и двамата сме открили тази любов. Може би тя е само във въображението. Докато двама души се разправят за сметки, кой ще гледа децата, и си гледат часовниците, любовта трудно ще възтържествува. Макар че при нас с Таня се е случило, защото имаме дете".



През септември, 2021 г. Сашо вече бе представил новата си изгора на майка си Катерина Евро. Ивелина даже присъства на партито на звездата от "Оркестър без име" по повод рождения й ден в дома й в Кокаляне. По-рано, през май, Сашо представи песента си с Братя Аргирови "Вирусът любов" в предаването "Преди обед". В клипа участва и любимата му. Тогава актьорът-водещ използва повода да похвали Ивелина за ангажираността й към социални каузи, да изтъкне колко е красива и даже подчерта, че семейството я одобрява, явно визирайки майка си Катерина Евро. Скоро след това се заговори, че двамата вече живеят заедно на квартира в София.



Днес хармонията им е толкова очевидна, че в последната година все по-често се говори за сватба. Даже свекървата Катерина Евро отвори дума за женитба неотдавна, на 39-тия рожден ден на сина си на 30 август. Пита го дали ще се ожени за моделката, която е на 23 години, а Сашо веднага отговори с "да". Само че още не е изненадал Ивелина с годежен пръстен, макар че имаше такива слухове. Какво чака не е ясно, но вероятно скоро ще се престраши. Съмнение няма, макар че Сашо така и не сключи брак с бившата си половинка Таня, с която имат дъщеря Катерина, кръстена на известната си баба.



"Той е първата ми, осъзната любов", споделяла е Ивелина за връзката си със Сашо Кадиев. Помежду им имало много любов и страст. "И двамата сме много емоционални и често има бум. Но пък, колкото повече се опознаваме, толкова повече намираме пътя един към друг и знаем как единият би реагирал в дадена ситуация, как другият би го направил и се опитваме да балансираме", казвала е още красавицата.