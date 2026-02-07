Според прогнозите на хороскопа, планетата Сатурн навлиза в знака Овен на 13 февруари 2026 г., така че всеки знак може да очаква кармични житейски уроци.Животът идва на цикли. Започваме, растем, остаряваме, избледняваме. После започваме отново. През целия живот често откриваме, че има важни житейски уроци, през които преминаваме, които ни принуждават да станем това, което сме предопределени да бъдем. Сега, когато небесата се обръщат, ние сме готови да се впуснем в нови пътешествия и да се изправим пред ново ниво на карма за идните години, тъй като Сатурн започва ново пътешествие през първия знак на западния зодиак - Овен.В астрологията Сатурн символизира времето, кармата и житейските уроци, които ни оформят чрез търпение и отговорност. Смята се за планета на зрялостта, дисциплината и трайните ценности, но също така и на препятствията, които изискват постоянство. Въпреки че се смята за "трудна“ планета, Сатурн носи мъдрост, придобита чрез опит. Той управлява Козирог и Водолей и ни учи как да изграждаме стабилност, авторитет и вътрешна сила чрез ограничения.Транзитът на Сатурн през знака Овен започна на 24 май 2025 г. и продължи до 1 септември същата година. Завръщането му в Овен се очаква на 13 февруари 2026 г., където ще остане до 12 април 2028 г. Този период набляга на кармични уроци, свързани с личната смелост, инициативност и отговорно лидерство в нови житейски посоки.Преди всичко е изключително важно да се отбележи, че според концепцията, наречена есенциално достойнство в астрологията, Сатурн е в своето "падение“, докато е в зодиакалния знак Овен.Всички субекти, управлявани от Овен, ще се сблъскат с нуждата от постоянство и може да изпитат чувство на трудност на колективно ниво, но и в собствения си живот: Овенът се свързва и с война, гняв и завоевания. По отношение на глобалните дела ще има кармични решения и ситуации около индустрии и проекти, управлявани от Овен, "да бъдеш първи на пазара“, "да бъдеш този, който движи основите“ и т.н.Тъй като Овенът е силно свързан и с егото, ще трябва да се справяме със здравословни и нездравословни егота в себе си и в другите, пише сайтът actualno.com.Сатурн във вашия знак означава мощно кармично нулиране. Навлизате в период на големи отговорности, изпитания за издръжливост и лична зрялост. Всичко, което не е автентично, отпада. Въпреки че напрежението може да бъде интензивно, това е възможност да изградите нова версия на себе си и да положите основите за следващите три десетилетия.Сатурн активира вашето подсъзнание, карма и нуждата от отстъпление. Сблъсквате се със стари страхове, потиснати емоции и вътрешни блокажи. Този период изисква почивка, самоанализ и духовно прочистване. Работата върху психичното здраве и затварянето на минали цикли носи дългосрочно облекчение.Фокусът се измества към дългосрочни цели, мечти и социален кръг. Сатурн ви учи да избирате качеството пред количеството - както в плановете, така и в приятелствата. Някои връзки приключват, но тези, които остават, могат да станат постоянни и стабилни.Сатурн поставя силен акцент върху кариерата, статуса и отговорността. Може да се чувствате под силен натиск от страна на авторитетни фигури или от собствените си очаквания. Въпреки това, всички усилия, положени сега, могат да донесат трайно признание. Това е период на професионално съзряване или пълна промяна на посоката.Сатурн ви кани да разширите хоризонтите си, но чрез дисциплина и сериозна работа. На изпитание ще бъдат поставени теми като образование, пътувания, право или лична философия. Може да се наложи да предефинирате убежденията си, но това, което научавате сега, има дългосрочна стойност.Фокусът е върху интимността, доверието и споделените ресурси. Сатурн носи сериозни уроци, свързани с емоционалните взаимоотношения, дълговете, собствеността и инвестициите. Периодът може да бъде взискателен, но предлага възможност за дълбоко изцеление и по-стабилни взаимоотношения, особено ако сте изправени пред страха от загуба.Сатурн стои срещу вас и изпробва партньорства от всякакъв вид. Връзките, които не са базирани на баланс и истина, могат да приключат. Връзките, които обаче преживеят този период, могат да станат изключително силни. Научавате уроци за границите, отговорността и истинската ангажираност.Акцентът е върху ежедневието, работата и здравето. Сатурн изисква дисциплина в рутината и грижа за тялото. Претоварване и стрес са възможни, ако пренебрегнете сигналите на тялото. В дългосрочен план този период ви помага да изградите по-здравословни навици и по-ефективен начин на живот.Сатурн влияе върху любовта, креативността и радостта. Забавлението и романтиката придобиват по-сериозен тон, а връзките се изпитват чрез отговорност. Въпреки че животът може да изглежда по-малко забавен, това, което изграждате сега, може да донесе стабилно щастие и трайно удовлетворение.Фокусът е върху дома, семейството и емоционалните основи. Сатурн ви връща към корените и старите семейни модели. Възможни са промени в жизненото пространство или справяне с миналото. Този период укрепва вътрешната ви сигурност, въпреки че изисква емоционална откритост.Сатурн влияе върху комуникацията, ученето и умствената концентрация. Сериозни проекти, писане, обучение или нови сертификати излизат на преден план. Мислиш по-зряло и отговорно. Повърхностните разговори отпадат и изграждаш знания, които имат практическа и дългосрочна стойност.Сатурн измества фокуса към финансите, самочувствието и личните ценности. Научете се как да управлявате парите и ресурсите отговорно. Въпреки че може да има известно затягане, този период ви учи на стабилност и укрепване на чувството ви за собствена стойност чрез реалистични резултати.