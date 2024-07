Сега е милионерка, но детството й е белязано от мухлясал хляб и барове от 8-годишна

© Шаная Туейн се е прехранвала с мухлясал хляб и горчица. Изпълнителката на хита "That Don't Impress Me Much" сега може и да е милионерка, но детството ѝ в Онтарио е било белязано от бедност. Това разказа самата певица, разкривайки, че майка ѝ Шарън се е борила с депресията, а доведеният ѝ баща Джери Твен е бил подложен на расова дискриминация при опитите си да си намери работа, така че за семейството, което включва и четиримата полубратя и сестри на певицата, е имало малко храна.



Тя споделя пред списание "You":



"В нашата къща денят за пазаруване беше събитие. Понякога минаваха две-три седмици без да се купува нищо. Оставаше ни само мухлясал хляб, какъвто беше абсолютният минимум. Ако в хладилника имаше само горчица, просто слагахме горчица върху хляба и отивахме на училище".



От 8-годишна по баровете.



За да донесе повече пари за семейството, Шарън започва да води Шаная на участия в барове, когато тя е само на осем години. Двете бързо откриват "вратичките" в закона, за да могат да ѝ осигуряват възможност за концерт. На младата Шаная не било позволено да свири, докато все още се сервира алкохол, но след последните поръчки - между полунощ и 1 ч. през нощта, тя можела да излезе на сцената, след като публиката се "зареди" с бира и уиски.



"Беше неудобно. Беше шумно. Беше задимено - наистина задимено. Винаги миришеше, разбирате ли? Бира и алкохол - застоял алкохол.", споделя Шаная Туейн, която в момента е световна звезда.



Понякога доведеният баща на певицата придружавал нея и Шарън, но в други случаи им забранявал да ходят. Майката на Шаная все пак ги измъквала, което създавало повече проблеми.



"Ако той имаше работа на следващата сутрин, как щеше да стигне дотам, ако изразходим бензина и не ми платят нищо? Това беше руска рулетка, която майка ми играеше на моменти", спомня си още певицата за трудните моменти, цитирана от БГНЕС.