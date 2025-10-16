ЗАРЕЖДАНЕ...
Сега е точното време да го сложим в кацата, за да ни е вкусно през зимата
© Фокус
Прекалил ли е българинът предната вечер с алкохола, не търси аспирин, а сок от зеле.
Приготвянето на кисело зеле е традиционен процес, който изисква малко време, но резултатът е вкусен и полезен. "Фокус" ви предлага изпитана рецепта.
Необходими съставки:
– Прясно зеле (количеството зависи от нуждите ти)
– Сол (около 20-30 г на килограм зеле
– Подправки по желание (например моркови, черен пипер, дафинов лист)
Процес на приготвяне:
Най-добре е да се купи зеле през есента, когато е в сезон. Избери здрави, плътни глави, без наранявания.
Подготовка:
Измий зелето и отстрани повредените листа. Извади сърцевината, ако искаш. Можеш да нарежеш зелето на ивици или да го оставиш на цели глави, в зависимост от предпочитанията.
Солта е важна- в голяма купа или съд, поръси сол върху зелето и го омеси с ръце, за да пусне сок. Можеш да добавиш и нарязани моркови или подправки.
Слагане в буркани:
Напълни стъклени буркани или дъски с нарязаното зеле, като натискаш плътно, за да няма въздух. Остави малко място отгоре, за да може да ферментира.
Ферментация:
Затвори бурканите с капаци, но не много плътно, за да може газът да излиза. Остави на хладно и тъмно място за 3-4 седмици, в зависимост от желаната киселинност.
Преточване или по български-такане:
През този период проверявай зелето. Ако е необходимо, можеш да го преточиш в нови, чисти буркани, за да го запазиш по-добре.
След като киселото зеле е готово, можеш да го съхраняваш на хладно място, като хладилник или избено помещение.
Сега е моментът да го сложиш, когато зелето е в сезон и е най-свежо. Процесът на ферментация отнема около 3-4 седмици, така че планирай съответно.
В повечето домакинства зелете не се слага в буркани, а в бидони или каци. Принципът е същият, но просто не го режем.
Още по темата
/
Здравословната температура за тялото и сметките ни, на която трябва да настроим климатика в студените месеци
14.10
Определени домакинства имат право на целева помощ за зимата от 606 лв., остават им 15 работни дни да я предявят
10.10
Дъжд утре в Русе
05.10
Още от категорията
/
Експерт: Единственият сигурен начин да се определи дали една гъба е безопасна, е тя да бъде точно разпозната
24.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ветко и Маринела мълчат как са строили хотел върху река в курортн...
22:34 / 15.10.2025
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, ...
12:34 / 15.10.2025
Астрономите са притеснени: Задава се мощна магнитна буря
12:06 / 15.10.2025
Мис България 2020 унижи Ана-Шермин: Какви 5 езика? Хората си плащ...
22:59 / 14.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.