Селена Гомес и Бени Бланко са женени

© Селена Гомес и Бени Бланко се ожениха. Дългогодишната двойка официално обяви сватбата си в събота. Певицата публикува снимки и филмови кадри от сватбата в Instagram, за да отбележи деня, предаде Variety.



Гомес и Бланко се запознават за първи път, когато бившата звезда от "Магьосниците от Уейвърли Плейс“ е била на около 17 години. Майката на Гомес урежда среща между двете, за да помогне на дъщеря си с нейната тогавашна музикална кариера. Те стават бързи приятели и впоследствие си сътрудничат по няколко проекта. Бланко продуцира две парчета от албума на Гомес от 2015 г. "Revival“, а по-късно Гомес участва в изданието на Бланко от 2019 г. Двамата си сътрудничат отново през 2023 г. по песента на Гомес "Single Soon“. Те започват да се срещат същата година и до декември 2024 г. Гомес и Бланко са сгодени.



През март съвместната история на Бланко и Гомес достигна нови висоти с издаването на съвместния им албум с 14 песни "I Said I Love You First“. Преди дебюта на албума, Spotify публикува 33-минутен разговор на четири очи между двойката, в който те надникнаха зад кулисите на процеса си на писане.



"Ставахме сутрин и разговаряхме. Но разговорът ни никога не се водеше от типа "Какво ще напишем в албума?“, каза Гомес.



"Постоянно пишех каквото и да казваше, където и да бяхме“, добави Бланко. "Понякога казваше нещо наистина важно и не знаех дали изобщо го осъзнаваше, но аз винаги отварях телефона си и си казвах: "Това е толкова добър ред за песен.“