Над 40 000 души са посетили рок фестивала "Мидалидаре" тази година, съобщават от организаторите.



Село Могилово, което е с население от 163 души, се превърна в столицата на рока в България за четвърта година.



В четвъртото му издание участваха Deep Purple, Accept, Mr. Big, Saxon, Beast in Black, Axel Rudi Pell, Hammerfall, Steel Panther, O'Reillys and the Paddyhats.



"Благодарим на всички, които бяха част от Midalidare Rock In The Wine Valley тази година. Благодарим ви за усмивките, за настроението, което създадохте, за това, че за поредна година заедно пазихме чисто. Специално искаме да благодарим на хората от къмпинг зоните, че споделихте тези няколко дни с нас сред красивата природа в лозовата долината на Могилово. Midalidare Rock In The Wine Valley вече не е наш, той е Ваш! Поклон. Ние вече броим дните до следващото издание и очакваме отново да видим усмивките Ви", казват още от организаторите.



Следващият фестивал Midalidare Rock е от 11 до 13 юли 2025 г., а първият обявен хедлайнер е Manowar.