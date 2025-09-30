"Семейство Симпсън" се завръщат на големия екран

© Първото семейство от съвременни анимационни телевизионни сериали е готово да се завърне на големия екран. 20th Century Studios обявиха в публикация в Instagram, че вторият филм на "Семейство Симпсън“ ще бъде пуснат на 23 юли 2027 г., предаде USA Today.



Не е разкрита информация за сюжета, но се вижда как Хоумър грабва емблематична поничка с розова глазура, покрита с пръчици, със слоган "Хоумър се връща за секунди“.



Според The ​​Hollywood Reporter, продукцията изглежда е продължение на филма от 2007 г. "Семейство Симпсън: Филмът“, който е събрал 536 милиона долара в световния боксофис.



Филмовото издание съобщи, че продължението на "Семейство Симпсън“ ще замени неозаглавен филм на Marvel в графика за премиери, публикуван от Disney. USA TODAY се свърза с Disney Entertainment, но не получи отговор.