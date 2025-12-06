Сериозна драма в семейството на Меган Маркъл
©
81-годишният Маркъл претърпя тричасова операция в сряда за отстраняване на левия му крак и подбедрица, след като кръвен съсирек прекъсна кръвообращението и крайникът почерня.
Синът му Томас-младши потвърди новината снощи, казвайки: "Баща ми е много смел. Кракът му посиня, а после почерня. Стана много бързо. Закарах го в местна болница, където му направиха няколко сканирания и ултразвук и казаха, че кракът трябва да бъде ампутиран“.
Пенсионираният холивудски режисьор по осветлението беше откаран с линейка в по-голяма болница в Себу, Филипините - градът, в който се премести по-рано тази година в опит да създаде "нов живот“ далеч от това, което той нарече "постоянната болка“ от отчуждението си от Меган.
Лекарите веднага го оперираха и му отстраниха крайника. Том-младши каза: "Нямаше друг избор. Казаха ми, че кракът трябва да бъде отстранен и че въпросът е на живот или смърт“. Сега Томас е изправен пред друга процедура за отстраняване на кръвен съсирек в лявото му бедро.
Синът му Том-младши, който е бил основният му болногледач, каза, че лекарите остават "изключително загрижени“ за благополучието на баща му. Маркъл остава в интензивното отделение в стабилно състояние.
Том-младши каза: "Един от лекарите му каза, че следващите два или три дни са критични. Левият му крак е отстранен под коляното. Те се притесняваха от инфекция - сепсис или гангрена. Плътта беше черна и умираше“.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Весела Бабинова за реакцията на 5–годишната й дъщеря: Не искам повече да гледам, тук има лоши хора
22.11
Мира Добрева: Разбрах, че и на 50 животът може да свърши. Опитвам се да не ме е страх от времето, не се опитвам да го надхитря
22.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Климатикът в зимен режим – оптималната температура и нещо задължи...
21:56 / 05.12.2025
Изключвайте лампички на елхата, когато не сте вкъщи. 30% от пожар...
14:23 / 05.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.