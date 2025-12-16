Сещате ли си кой е този зимен курорт?
Той е първият планински курорт в България и на Балканите. Историята му започва през 1896 г., когато българският монарх - княз Фердинанд, построява тук лятната си резиденция и няколко ловни хижи. След Княза много аристократи и заможни фамилии от София започват да строят вили за летен отдих.
Познахте ли Боровец?
