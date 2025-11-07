Натали Трифонова винаги успява да привлече вниманието върху себе си. Само месец след като стана майка на малкия Арън, синоптичката на bTV и водеща на предаването "COOLt..." успява да впечатли с невероятна фигура и безупречен стил.Но, както се оказва, Натали може да разчита, що се отнася до красотата, не само на грижи, но и на добри гени. Нейната майка Ванина Трифонова с нищо не отстъпва на своята дъщеря – и изглежда настина изумително.Преди часове телевизионната водеща сподели снимка в своя Facebook профил, на която позира заедно с Ванина. "Честит рожден ден, мамо! Обичам те безкрайно!“, написа към кадъра Натали, разкривайки какъв е поводът.Двете жени не само че имат физическа прилика, но и споделят общ стил – на снимката са облечени в стилни черни рокли, най-хубавият аксесоар към които са дългите, свободно спуснати светли косо. И ако човек не е запознат, би се зачудил коя точно е майката и коя дъщерята.В началото на месеца семейството на Натали отбеляза един важен момент – 40 дни от раждането на Арън. На тържествената погача по случая той бе орисан с любов, здраве и късмет. При това от три поколения жени в семейството – майка, баба и прабаба.Те споделиха поредица от снимки в социалните мрежи, които документираха щастливия момент – изпълнен с много усмивки, балони и огромни плюшени мечета, пише Ladyzone.