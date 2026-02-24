Шеф Петров за Азис: Като токата и фуга
"Верно на Васко-Азиса фугата между гърдите му е като "Токата и фуга"!? Но да не забравяме, че един е Бах и той умря!" – написа шеф Петров, правейки саркастична препратка към композитора Йохан Себастиан Бах.
Причината за коментара на известния готвач е появата на Азис като жури в "Като две капки вода", облечен с прозираща блуза.
