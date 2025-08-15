Шефът на Valentino напуска "по лични причини"

© Римската модна къща Valentino обяви, че нейният изпълнителен директор Джакопо Вентурини напуска "по лични причини“ - позиция, която заемаше от юни 2020 г. Напускането му идва четири месеца след като Алесандро Микеле пое поста артистичен директор на Valentino, съпроводено с цялостна промяна на имиджа на марката, предаде Luxus Plus.



"В заседателната зала всичко се движи толкова бързо, колкото и на модния подиум. Ако историята не се продава достатъчно бързо, не само креативният директор се променя, но и капитанът“, каза експертът по луксозни стоки Марко Руфа в LinkedIn, коментирайки напускането на Джакопо Вентурини, което не беше изненада.



След пет години лоялна служба, той е подал оставка от поста си на главен изпълнителен директор на Valentino. На 30 юни италианската модна къща сподели, че Вентурини е в болничен.



Марката цитира "взаимно споразумение“ и дата на влизане в сила на напускане в сряда, 13 август.