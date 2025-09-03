ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Шейхът, който се опита да спаси Майкъл Джексън
"Това е момент, в който се щипваш, когато ти се обаждат, за да ти кажат, че ще работиш с някого, когото боготвориш и е най-голямата суперзвезда на всички времена."
Молбата идва от шейх Абдула бин Хамад ал-Халифа, вторият син на краля на Бахрейн, който моли Шахин да създаде за него модерно звукозаписно студио в очакване на пристигането на звездата. "Има толкова много прилагателни, които могат да се използват", казва Шахин за това, което щеше да се случи. "Беше странно. Беше лудост."
И двете думи са точни, за да опишат времето, в което покойният музикант живее край бреговете на Саудитска Арабия. В продължение на близо година Джексън се установява в Бахрейн, борейки се с психичното си здраве и предотвратявайки фалит, докато прави планове за албум за завръщане и всъщност записва част от него, въпреки че демотата все още не са видели бял свят.
Преди пристигането си, Майкъл се защитава в калифорнийски съд по обвинения в напиване и малтретиране на Гавин Арвизо, който е на 13 години по време на предполагаемото престъпление. Новинарските канали излъчват ежедневно кадри с влошаващото се здраве на певеца. На един от тях 46-годишният тогава певец е докаран в съда по пижама, стискайки бодигардовете си за подкрепа.
Абдула, голям фен на Джако, който се занимава с писане на песни, наскоро се е запознал със звездата по телефона чрез брат му Джърмейн, който е редовен посетител на Бахрейн, откакто приема исляма през 1989 г. "Исках Майкъл да се освободи от бремето на дълговете", пише Джърмейн в мемоарите си You Are Not Alone.
"Една сутрин, по пътя към двора, свързах Майкъл по телефона с принц Абдула. Те развълнувано говориха за планове за бъдещето, размениха си номерата и оттогава поддържаха редовен контакт."
Принцът иска да помогне на Майкъл да се възстанови, казва Ахмед ал-Хан, финансов съветник, нает от шейха да работи с певеца. Абдула разговаря с Джексън няколко пъти по време на процеса, като предлага идеята певецът да живее в Бахрейн и да прави музика там, след като бъде свободен да пътува. Така на 29 юни 2005 г., само две седмици след оправдаването му по всички обвинения, изтощеният Джексън каца на международното летище в Бахрейн.
През следващите 11 месеца Краля на попа нарича Бахрейн свой дом, постепенно излизайки от затворената си черупка, за да се смесва с местните и да пазарува в молове. С цел да подсигури финансите си, той също така подписва договор, който включва съвместен албум с шейха. В крайна сметка приятелството на Джексън с Абдула приключва по същия начин, както много от личните му взаимоотношения: със съдебен иск.
Ако Майкъл не бил изоставил договора си за албум с шейха, трагедията е можело да бъде избегната, казва Гай Холмс, изпълнителния директор на английския звукозаписен клон, който е мениджър на певеца през тази година.
"Планът, който Абдула състави с Майкъл и мен, беше наистина здравословно, дългосрочно и добро нещо. И наистина вярвам, че днес той щеше да бъде жив, ако беше спазил думата си."
|Още по темата:
|общо новини по темата: 574
|предишна страница [ 1/96 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
10 месеца от трагедията в Нови Сад: Ученици и студенти излязоха на протест
20:31 / 01.09.2025
Адско задръстване на Дунав мост при Русе
10:02 / 01.09.2025
Дубайска принцеса отново хвърли в смут арабския свят с новия си избраник
12:55 / 01.09.2025
Рут Колева призна за тежък инцидент, засегнал бебето й
14:18 / 01.09.2025
Любо Киров взима песните на Васко Кеца
15:06 / 01.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: