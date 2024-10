Шокиращи разкрития за връзката на Лиса Мари Пресли с Майкъл Джексън

© Лиса Мари Пресли и Майкъл Джексън се запознават още като младежи, но стават двойка през 1994 г. Преди да започнат да се срещат официално, дъщерята на Елвис Пресли е все още омъжена за първия си съпруг - Дани Киоу. Двамата обаче се разделят, след като Майкъл Джексън ѝ признава, че е влюбен в нея.



"Майкъл каза: "Не знам дали си забелязала, но аз съм напълно влюбен в теб. Искам да се оженим и да ми родиш деца. Не казах нищо веднага, но после казах: "Наистина съм поласкана, дори не мога да говоря".



Тогава почувствах, че и аз съм влюбена в него", пише Лиса Мари Пресли в посмъртно издадените си мемоари From Here to the Great Unknown.



След прозрението за собствените си чувства към Майкъл Джексън, тя се разделя с Дани Киоу. След това започва връзката си с Краля на попа.



В новоиздадената книга Лиса Мари Пресли пише още, че когато двамата вече са били в романтично обвързани, той ѝ е казал, че е все още девствен.



"Мисля, че той се беше целувал с Тейтъм О'Нийл и имаше нещо с Брук Шийлдс, което не е било физическо, освен целувка. Той каза, че Мадона също се е опитала да се сваля с него веднъж, но нищо не се е случило... Бях ужасена, защото не исках да направя грешен ход", споделя още певицата, която почина през януари миналата година на 54-годишна възраст.



Двамата с Майкъл Джексън се женят през май 1994 г. - само седмици след развода ѝ с Киоу. Тогава Лиса Мари Пресли е на 25 години, а той - на 35. Бракът им обаче продължава около две години и е официално финализиран през август 1996 г.



След това дъщерята на Елвис Пресли се жени още два пъти - веднъж за Никълъс Кейдж и веднъж за Майкъл Локууд, но и тези два брака достигат до своя край.



След смъртта ѝ мемоарите са завършени от дъщеря ѝ Райли Киоу, която е прослушала записи със спомени. В книгата Лиса Мари Пресли се връща и към един от най-болезнените моменти, които преживява в живота си - загубата на сина си Бенджамин през 2020 г. Тя споделя, че два месеца след смъртта му го е държала в сух лед в имота, в който е живяла.



"В щата Калифорния няма закон, според който трябва да погребете някого веднага. Да имам баща си в къщата, след като той умря, беше невероятно полезно, защото можех да отида и да прекарам време с него и да говоря с него", обяснява решението си певицата.



По думите на дъщеря ѝ Райли това е било "наистина важно" за нея, за да има достатъчно време да се сбогува със сина си, по същия начин, както с баща си.Лиса Мари Пресли е единствената дъщеря на Елвис Пресли, а когато той почива тя е само на девет години.



Краля на рокендрола е погребан в имението си в Мемфис, където дъщеря му прекарва известно време като дете. Самата Лиса Мари Пресли, която е живяла в Калифорния преди смъртта си през 2023 г., е имала и още една причина да запази тялото на сина си преди погребението му - трудното вземане на решението дали да го погребе в Мемфис или Хавай.



"Това беше част от причината, поради която отне толкова много време. Толкова свикнах с него, да се грижа за него и да го държа там. Мисля, че би изплашило всеки друг, да държи сина си така. Но не и мен. Чувствах се толкова щастлива, че все още има начин да мога да го гледам, да го отложа малко по-дълго, за да мога да преодолея раздялата с него", допълва тя.



В крайна сметка Лиса Мари Пресли погребва сина си, но не и преди дъщеря ѝ да ѝ напомни, че задържането му в имота е "абсурдно". Бенджамин е положен близо до дядо си Елвис в имението в Мемфис. На същото място е погребана и дъщерята на Краля на рокендрола Лиса Мари Пресли, припомня E! News, цитиран от lifestyle.bg.