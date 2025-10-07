Новини
Шокиращи суми в "Ергенът: Любов в рая"
Автор: Екип Ruse24.bg 13:42
©
И тази седмица "Ергенът: Любов в рая" започна с доза напрежение и много откровения. По време на банкета участниците отговаряха на различни въпроси, някои от тях дори надминаха границите на добрия тон, а обиди се сипеха без задръжки. Един от най-провокативните въпроси на вечерта бе "колко е пари са ви достатъчни, за да сте щастливи". Не ни учудва, че имаше най-различни изказвания по темата, а разбиранията за добър живот зависят от ежедневието на всеки един от риалити героите. 

Разбира се, на преден план изпъкна Ана - Шермин, която не спира да говори за личните си качества и външен вид. Тя не се поколеба и заяви пред всички, че за да си осигури "всичко, от което се нуждае", са ѝ необходими около и над 20 хиляди лева месечно. 

Някои от участниците обясниха, че могат да се приспособят към различни условия и се чуха най-разнообразни мнения за това какво е "добър живот". Впечатление направи коментарът на Орлин, за който по-рано стана ясно, че е син на кмета на Монтана. Той сподели, че идва от добро семейство, което го е научило да бъде скромен и да цени парите. Орлин призна, че може спокойно да живее с около 2000 лева на месец.

Скандал между двойките 

По време на вчерашния епизод станахме свидетели и на първите по-сериозни неразбирателства между две от оформилите се двойки. Джан Микеле заяви, че е останал обиден от любимата си Габриела, която по-рано на банкета изрази мнението си за кавалерите в къщата. Той се закани, че на следващата церемония ще си тръгне и няма да ѝ даде роза.

От друга страна, напрежението между Криси и Петър се задълбочи, а разклатените им отношения доведоха до неуспешен опит за разговор.

общо новини по темата: 820
07.10.2025 »
07.10.2025 »
07.10.2025 »
07.10.2025 »
06.10.2025 »
06.10.2025 »
