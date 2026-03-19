Актьорът Вал Килмър ще се появи посмъртно във филма As Deep as the Grave с помощта на изкуствен интелект - решение, което продуцентите на лентата определят като първо по рода си, предаде "Ройтерс".Килмър, известен с ролите си във филми като "Топ Гън“, "Доорс“ и "Батман завинаги“, е бил избран за ролята на отец Финтан - католически свещеник и спиритуалист, но не е успял да участва в снимките заради усложненията, свързани със здравословното му състояние. Актьорът почина на 65 години през април 2025 г.Екипът е работил в тясно сътрудничество с управляващите наследството му и дъщеря му Мерседес Килмър, като решението за използване на изкуствен интелект е взето в знак на уважение към личната му връзка с ролята, пише "Ройтерс".Филмът проследява дейността на археолози, работещи в щата Аризона, и изследва историята на народа навахо. В главните роли са Абигейл Лори и известният от филмите за Хари Потър актьор Том Фелтън.Продуцентите подчертават, че използваната нова технология ще позволи на Килмър да "изгради исторически значим персонаж“.Роденият в Калифорния Килмър, получил образование в училището по изкуства "Джулиард“, изгражда кариера, белязана от много роли и често митологизирана репутация на "лошо момче“. Актьорът остава запомнен с ярките си превъплъщения, включително ролята на Док Холидей в "Тумбстоун“, допълва "Ройтерс", цитиран от NOVA.