ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Ще кажем ли сбогом на турския All Inclusive? Съседите ни се готвят да го спрат
Правителството иска промяната да намали разхищението на храна. Според властите там, 23 милиона тона храна се изхвърлят годишно по време на празниците. Успоредно с това, туристическите агенти казват, че туристите, които наистина искат почивки с включени всички услуги, могат да отидат в България, близо до дома , или до екзотична дестинация, като например Карибите.
Светът се стреми към ол инклузив, иначе няма да е изгодно да се ходи в Турция. Разбира се, аз предпочитам пакет с възможно най- " пълен избор“ . Властите сега обмислят премахването на системата "ол инклузив“ в хотелите, за да намалят разхищението на храна. Голяма част от храната преди се озоваваше в кошчето.
Андреа Кръчунеску, журналист на Digi24: В Турция годишно се изхвърлят 23 милиона тона храна. 35% от плодовете и зеленчуците се озовават в кошчето, а 12 милиона хляба се изхвърлят ежедневно. Също така, половината от храната за закуска отива директно в кошчето . Ако предложението стане реалност, туристическите агенции вече имат алтернативи. Флорин Йонеску, туристически агент: Можем да изберем добро съотношение цена-качество при българите или, ако искаме да усетим екзотика, да отидем на Карибите. Има хотели с ол инклузив в Доминиканската република, Куба , а също и в Мексико. Има варианти и на румънското крайбрежие.
Юлия Станчу, журналист на Digi24: Сега , в разгара на летния сезон , тук, край морето, за 5 нощувки в 3-звезден хотел на база "ол инклузив“ , семейство с две деца ще плати 4150 леи . В луксозни 4-5-звездни хотели същата почивка може да достигне 10 хиляди леи. Докато туристите не се убедят в качеството на нашите ол инклузив услуги, хотелиерите по крайбрежието се оплакват , че имат един от най-лошите сезони през последните години.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа предизвика адско задръстване по АМ "Тракия"
19:04 / 17.08.2025
Морето "оглозга" наш плаж, отдолу се показа неподозирана гледка
10:23 / 17.08.2025
Ето какво се крие зад раздлялата на Торино и Пашата
17:41 / 17.08.2025
Синоптиците вещаят люта зима с две лица в България
17:10 / 17.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: