Ще се раздели ли тази звездна двойка?

© Който не се учи от миналото е обречен да го повтори. Дали обаче това важи за звездната двойка Дженифър Лопес и Бен Афлек?



Певицата заяви, че тя и съпругът ѝ "имат посттравматично стресово разстройство“ от големия медиен шум, който се вдигнал около първата им връзка отпреди години. Двамата бяха заедно в периода 2002 г. - 2004 г., като дори бяха сгодени, но после отмениха сватбата и се разделиха.



Поп иконата, която в момента се подготвя за издаването на 16 февруари на предстоящия си албум "This Is Me… Now“ — продължение на албума й от 2002 г. "This Is Me… Then“ и придружаващия го филм, направи разкритието пред Variety.



Новият й филм ще документира романса й с Афлек, но поставянето на личния им живот в светлината на прожекторите я изнервя.



"Но вече сме по-стари, по-мъдри. Също така знаем кое е важното, кое е наистина важното в живота. Въпросът е да бъдеш верен на това, което си“, сподели Лопес.



"Като артисти, ние трябва да следваме сърцето си“, обясни още певицата.



По думите ѝ филмът трябвало да бъде видян и преживят, за да бъде разбран. Тя го нарече "музикално изживяване“.



Двамата за първи път започнаха да излизат, след като се срещнаха на снимачната площадка на общия им филм "Gigli" от 2003 г. Те се впуснаха в романтична връзка, но провалът в боксофиса хвърля сянка върху тях.



Връзката им също бе превърната в таблоиден фураж, като допълнително вкара клин между бившите любовници и добави още повече напрежение.



Бенифър, както често ги наричаха в началото на 2000-те, се разделиха малко след като отмениха сватбата си през 2003 г.



Лопес се омъжи и разведе с Марк Антъни, от когото има 15-годишните близнаци Макс и Еме, припомня "Телеграф".



Междувременно Афлек има три деца с бившата си съпруга Дженифър Гарнър – Вайълет на 18 г., Серафина на 14 г. и Самуел на 11 г. Той и Гарнър бяха женени от 2005 до 2018 г.



Лопес и Афлек подновиха романса си през 2021 г. и сключиха брак в Лас Вегас през 2022 г.