Ще успее ли "Дедпул & Върколака" да спаси киновселената на "Марвел"?

Първият X-Men, благодарение и на Хю Джакман, поставя началото както на кариерата на актьора, така и началото на един дълъг и успешен франчайз. Това каза в предаването "Сториборд" на радио "Фокус" с водещ Благой Д. Иванов кино коментаторът Леда Гочева.



"За положителната оценка на критиката и индустрията много допринася самият актьор, който прави роля, която освен всичко друго не е съвсем вярна на комиксите. Всъщност в комиксите Върколакът не би трябвало да изглежда така, както Хю Джакман – Върколакът не би трябвало да е двуметров австралиец. Но това, че той прави толкова добро превъплъщение, което се харесва и на критиката, и най-вече на комиксовите фенове, които са доста придирчиви, го изстрелва в най-високите ешелони на Холивуд. Това дава и началото малко по малко да се стигне до хубавите супергеройски филми, каквито има,“ каза тя.



След първия филм от 2000 г. следват безчет заглавия, като Хю Джакман има епизодични или главни появи в поредицата "Х-Мен“ (X-Men), като "Х-Мен: Първа вълна“ (X-Men: First Class), "Х-Мен: Дни на отминалото бъдеще“ (X-Men: Days of Future Past), "X-Мен: Апокалипсис“ (X-Men: Apocalypse), както и самостоятелна трилогия за Върколака. За кино коментатора един от най-добрите филми е вторият самостоятелен филм за героя на Хю Джакман – "Върколакът“ (The Wolverine), където е представена една интересна самурайска история. Филмът е по-различен от другите продукции във франчайза, с което предизвиква и интереса на публиката.



"Логан“ (Logan) от 2017 г., третият филм в трилогията на Върколака, според нея е един от най-силните супергеройски филми, правени в последните десетина години. "Това беше едно изключително впечатляващо и заслужено изпращане на герой, когото гледаме от страшно много години. Една емоционална история, каквато не виждаме често в този тип комиксово кино. И заслужено бих казала този филм обира невероятно много хвалебствия, невероятно много любов,“ посочи тя.



По думите й дълголетието на героя е една от причините да бъде толкова харесван образът на Върколака, който според Леда Гочева става част от всеобщите ни попкултурни преживявания. Това е персонаж, който е доста по-различен от повечето супергерои, които сме виждали – по-скоро е антигерой, на когото много често не му се занимава, сприхав е, и същевременно носи в себе си благородно сърце, т.е. представен е в положителна светлина. "Според мен това е нещото, чрез което някак си хората се разпознават. Ние се разпознаваме в това, че понякога геройствата трябва да бъдат правени, въпреки че не ти е супер много до това в момента.“



В новия "Дедпул & Върколака“ (Deadpool & Wolverine) виждаме поредното завръщане на Върколака в мултивселената на Марвел. "Това е филм, който има някои сериозни негативи, но това, което аз най-много харесвам в него, е, че въпреки че е част от Марвел вселената, той все пак е самостоятелен и има не просто собствен стил, но и се занимава с някакви неща, които другите филми от вселената игнорират. Това е филм, който знае какво иска да бъде и е наясно със себе си – това е филм, който е безапелационно и чисто забавление, и аз много харесвам това,“ добави тя.



Според Леда Гочева целта на филма е да вкара персонажа Дедпул в киновселената на Марвел – само че като използва по най-добрия начин въпросната вселена, без да позволява вселената да използва него, което доста често е проблемът в Марвел филмите. "Дедпул е герой, който е изключително на сърцето на много хора. Аз много се радвам, че той има възможност в момента да използва всичките пари и установена вселена и канон на "Дисни“, а в същото време по най-добрия начин и с любов, но дори не винаги съвсем с любов, да им се подиграва,“ подчерта тя.



"На едно нещо можем да се надяваме: начинът, по който "Дедпул и Върколака“ може да "спаси“ Марвел вселената, е да им покаже отново това, което те някога знаеха и сякаш забравиха: че трябва да се доверяват на творческите гласове, а не на странната си времева линия, която са си сложили сякаш без никаква друга причина, освен да се изкарват пари по три пъти в годината,“ каза още тя и добави, че супергеройският жанр наистина ще се изтърка, ако продължават да се правят филми, които са за мултивселената. Според нея самата мултивселена дава възможност да правят различни филми, които са самостоятелни, и това ще е най-доброто, което може да се направи.