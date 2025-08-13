Новини
Шуробаджанащина в "Диви и красиви"
Автор: Екип Ruse24.bg 17:07
©
Колкото и продуцентите на различните формати да се стремят да вкарат нови лица в продукциите си, това рядко се случва.

Все има някой, който вече е познат на широката публика, тъй като се е пробвал преди време в друг формат. Така е и в най-новото шоу, което завладя ефира "Диви и красиви".

Един от участници има вече опит в подобен тип риалити, само че то излъчва в интернет. Става дума за актьора Марио. 30-годишният мъж е един от 7-те мачовци, търсещи любовта в новото шоу на Нова тв.

Проверка показа, че Марио преди време се подвизава в онлайн формата "Момата“, дело на небезизвестния влогър Любо Жечев, станал популярен у нас със спечелването на "Къртицата“. Въпросният Жечев направи шоу - нещо като "Ергенът“. Но вместо мъж да си търси жена, както е в най-одумваното риалити у нас, концепцията е наобратно - мацка си харесва половинка. Там настоящият участник в "Диви и красиви“ е харесан от девойчето. Но... той се отказва от нея, защото ще заминава да работи в Америка.

"Този Марио явно все си търси повод да се покаже по тв“, пишат разпознали актьора, който се записва явно за всякакви формати с цел да стане популярен.

Но това не е всичко. Оказва се, че Марио е доста близък с Азис. Актьорът и ромският славей имат редици снимки в социалната мрежа.

Двама от участниците в шоуто - Ивелина и Николай, пък се познават отпреди. 26-годишната специалистка по маркетинг и моделът не са имали връзка, а просто са засичани заедно в социалната мрежа. Иначе Ивелина също може да е позната за част от широката публика. Мацката ce снима в няколко реклами, включително на голяма верига магазини. Също така се изявява и като инфлуенсър.

Основната идея на шоуто е да се сформират двойки по любов. Когато една жена избере един мъж, тя му дава "гривната на любовта“. Ако той е съгласен, я приема. След това мъжете връчват гривните и така се въртят на ротационен принцип. Участник, останал без гривна, си тръгва от предаването. Големият финал е през септември и ще бъде излъчен на живо, пише "България Днес“.

