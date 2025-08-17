ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сидни Суини се шири в имение за 13,5 млн. долара
Парче крайбрежен лукс
Най-новото придобиване на Сидни Суини е имение на брега на океана за 13,5 милиона долара, разположено само на половин час от Кий Уест. Сгушено сред палми с разкошна гледка към водата, имотът съчетава уединение с райско кътче.
Разположена на 717 квадратни метра, двуетажната резиденция се гордее с шест спални и осем бани, предлагащи едновременно комфорт и величие. Луксозните детайли изобилстват от винарска стая с 520 бутилки и 330-галонен аквариум до тавани, подобни на катедрали, махагонови врати и прозорци от пода до тавана, които заливат интериора с естествена светлина и рамкират океанските гледки.
Удобства в курортен стил
Външното пространство е предназначено за отдих и забавление. Отопляемият басейн с бар е с изглед към океана, а частна катерачна станция осигурява директен достъп до водата. Към дългия списък с удобства се добавят и зала за игри, напълно оборудвана фитнес зала, отопляемо джакузи и покрит паркинг, които превръщат това имение в самостоятелно убежище.
Комбинацията от тропическа обстановка и най-съвременни характеристики прави имота идеално място за актрисата, позволявайки ѝ да се отпусне от светлината на прожекторите, докато се наслаждава на спокойния начин на живот във Флорида.
Разрастващо се портфолио от имоти
Тази покупка е четвъртият дом на Сидни само за няколко години, с което общите ѝ недвижими имоти достигат над 23 милиона долара. Тя за първи път стъпи на пазара през 2021 г. с резиденция в стил Тюдор в Лос Анджелис на стойност 3 милиона долара. През 2022 г. тя изкупи обратно дома на прабаба си, семейна реликва, изпълнена с история. Миналата година тя отново се разшири да купува, придобивайки имение Бел Еър за 6,2 милиона долара, разположено на площ от 1,25 акра с пет спални, четири бани и басейн.
Всеки имот разказва различна история – от наследство до холивудски блясък и крайбрежен лукс. Заедно те отразяват острия поглед на Сидни Суини за инвестиции и нейния развиващ се личен стил, пише News18.
