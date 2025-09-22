ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Сигналите, че отоплителната система в колата ще ви изневери точно на прага на мразовитите утрини
Най-очевидното предупреждение за неизправност са странните звуци. Здравият отоплител работи почти безшумно. Всяко скърцане, щракане, вой или вибрация може да е сигнал за износени лагери на вентилатора, които могат да заседнат всеки момент, пише automedia. Затова е препоръчително през първите дни на студеното време да се шофира в тишина, за да се доловят и най-малките шумове.
Друг важен индикатор е температурата на въздуха. Ако отоплителят духа, но не излъчва топлина, или потокът на въздуха е слаб, това може да се дължи на запушен филтър на купето, запушен радиатор или неизправност на вентилатора. Винаги е най-добре да се започне с най-лесното – смяна на филтъра.
Още един тревожен симптом е постоянното замъгляване на стъклата, особено в зоната на дефлекторите. Този на пръв поглед безобиден признак често показва микроскопичен теч на антифриз от радиатора на парното. Изпаренията на антифриза се утаяват върху стъклото като конденз, а във въздуха се усеща сладникава миризма.
Неизправност може да има и ако системата не превключва от един режим на друг (например от духане на краката към стъклото) или не променя интензивността на потока. Това може да е причинено от счупен амортисьор, повреден серво задвижващ механизъм или дори проблем с управляващия блок. Пренебрегването на тези симптоми може да доведе до сложни и скъпи ремонти. При съвременните автомобили смяната на радиатора на парното често изисква пълно разглобяване на арматурното табло, което оскъпява ремонта значително.
Затова експертите съветват да обръщате внимание на тези ранни предупредителни знаци, за да си спестите както разходи, така и дискомфорт през студените месеци, които ке дойдат съвсем скоро и неусетно.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 7
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:08 / 20.09.2025
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
09:56 / 21.09.2025
Фънки живее с голяма болка: Все още нямам диагноза!
17:21 / 20.09.2025
Почина доведеният син на Стефан Данаилов
21:10 / 20.09.2025
АПИ реорганизира движението след тежката катастрофа на АМ "Струма"
18:07 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: