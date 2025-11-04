Силови атлети издърпаха самолет на летище "Васил Левски"
© Димитър Кьосемарлиев
Въпреки предизвикателствата на есенния ден – пронизващ вятър, студен дъжд, мокра писта и температура под 10 градуса – двамата не се отказаха, превъзмогнаха обстановката и постигнаха зрелищен успех, като всеки от тях изтегли сам близо 40-тонната машина на разстояние от 25 метра.
Събитието привлече вниманието на медии, авиационни ентусиасти и спортни фенове, които станаха свидетели на истинска демонстрация на човешката сила и волята на българските силови атлети. Сред публиката на пистата беше и влогъра и автомобилен експерт Филип Лазаров, основател на YouTube канала Bri4ka.
Самолетът Airbus A220-300, с регистрация LZ-LON, е част от най-новото поколение машини на "България Еър“ – с изключителна ефективност, икономичен разход на гориво, ниски емисии и високо ниво на комфорт за пътниците.
Сред домакините на събитието бе и Пламен Ковачев, втори пилот на Airbus A220, който сподели повече за предимствата на новия самолет и за честта да го пилотира. Той стисна ръцете на двамата тежкоатлети и им изказа възхищението си от успешно преодоляното 40-тонно предизвикателство.
"Горди сме, че успяхме да обединим силата на човешкия дух и мощта на модерните технологии в едно събитие. Новият Airbus A220-300 е символ на иновациите и устойчивостта, които "България Еър“ въвежда в своя флот, а днешната демонстрация показа, че българският дух няма граници,“ заяви пилотът на "България Еър“ Пламен Ковачев пред тежкоатлетите след успешните опити.
Те са сред най-добрите представители на българския силов спорт. Христо Мусков е многократен републикански шампион, четирикратен световен и четирикратен европейски шампион по силов трибой, както и носител на титлата "Най-силен мъж на България“. Велизар Митов е шампион по силов трибой и дългогодишен състезател в дисциплината "Стронгмен“, с участия в международни турнири от веригата Strongman Champions League. Организацията на това необичайно съревнование, което показа пределите на човешката сила и дух, беше осъществена с подкрепата на Динко Желязков – републикански и абсолютен шампион по културизъм и водещ на популярния подкаст Abnormal.
Събитието на летище "Васил Левски“ – София не само демонстрира силата и решителността на българските спортисти, но и постави силен акцент върху иновациите и модерните технологии, които "България Еър“ въвежда в своя флот с новите седем самолети Airbus A220. От фабриката на Airbus в Канада до родната база в София, през последните две години новите модерни машини са основните крила на "България Еър“ за изпълнението на редовните полети по вътрешни и международни линии.
