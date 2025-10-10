© Plovdiv24.bg Известната пловдивчанка и световноизвестен кулинарен експерт шеф Силвена Роу гостува в Университета по хранителни технологии – Пловдив, където изнесе вдъхновяващ семинар на тема "Храни и хранене за дълголетие и качество на живот“.



Залата беше препълнена от млади хора, дошли да чуят жената, която от години проповядва здравословен начин на живот не като мода, а като философия, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



"Помня храната от детството си – тя имаше вкус на слънце и минерали. Дълголетието не е даденост, то се извоюва. Не си мислете, че щом сте млади, винаги ще сте млади и силни“, каза Роу, подчертавайки, че храната е най-мощният инструмент, който имаме - "Тя е калории, сила и информация“.



"Храната може да те направи силен и могъщ или болен. Изборът е наш. Един мазен кебап няма да даде нищо на тялото ви, освен тежест“, добави тя с усмивка.



Шеф Роу насърчи студентите да бъдат "модели на воля и любов“ – към себе си, професията и хората около тях.



"В България сме най-добрите хакери. От Америка звънят да отключваме телефони, но трябва да станем биохакери!"



Според нея сънят е ключов за дълголетието, защото хормонът на растежа работи активно между 21:00 и полунощ.



"Ако си легнете в 1 след полунощ и спите 15 часа, няма значение. Тялото вече е пропуснало времето си за възстановяване“, обясни Силвена.



Тя предупреди, че 70% от младите хора в България имат инсулинова резистентност, без дори да го знаят.



"Ако българинът се чувства по-добре, ще има повече енергия. А без енергия не можем да постигнем нищо“, каза тя.



През сълзи Роу сподели, че се чувства добре в родината си: "Камъкът си тежи на мястото. Няма по-хубава храна от тази тук. Не ми трябват космически неща – снощи хапнах боб и бях щастлива.“



Тя призова хората да се радват на момента и да не се саморазрушават с негативни мисли.



"Никога не е късно да започнете да се храните правилно. Стресът също може да бъде здравословен, ако го насочите в градивна посока. Не може да се живее с хапчета – трябва да се лекуваме с храна“, каза шеф Роу.



В края на семинара тя сподели, че няма финансов интерес в България, но има силно желание да помага на младите хора да успяват. "Те са бъдещето на тази държава. Ако им дадем здраве и вяра, България ще върви напред“, заключи тя.



Семинарът приключи с аплодисменти и десетки въпроси от публиката.



"Аз искам да живея до 100 години и да бъда силна. И вярвам, че всеки от вас може – стига да го поиска“.



