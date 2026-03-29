Силвена Роу: Винаги съм имала страхотно отношение към десертите, но нямам търпение
Занятието по шоколад в Университета по хранителни технологии в Пловдив започва с дегустиране, следват експерименти и създаване на десерти. Но не каквито и да е, а вдъхновени от модерните тенденции в Дубай. Силвена Роу е в ролята на преподавател с мисия да покаже, че сладкарството е не просто изкуство, а и наука. Тя е почетен професор в университета.
"Аз винаги съм имала страхотно отношение към десертите, но нямам търпение. В сладкарството и в кухнята трябва да имаш търпение", казва тя пред NOVA.
В практическите занятия Роу работи рамо до рамо със студенти, които вече намират своя път в професията. Сред тях е Дария Русанова, която съчетава обучението си с реална практика като шоколатиер. Тя казва, че дубайският шоколад може да се направи и без захар.
В кухнята процесът е прецизен – от темперирането до финалния детайл, а за студентите това е възможност да превърнат страстта си в професия.
За шеф Силвена храната е много повече от рецепта – тя е инструмент за здраве и начин на живот. Освен по кулинарията, тя провежда и курс по биохакинг – нов подход, който съчетава хранене, начин на живот и наука за по-дълъг и качествен живот. Като почетен професор, тя предава знания, които излизат извън кухнята. "Университетът по хранителни технологии е като едно много силно оръжие академично оръжие. Тук не идваш да учиш, тук идваш да станеш експерт по храненето", казва още тя.
Силвена Роу споделя: "Най-вече гледам да контролирам стреса. Спя много добре, правя упражнения, движа се. Хранете се, движете се, спете, управлявайте стреса".
А краят на нейния час е съпроводен с вкус и усмивки.
Човешки крак отново ще стъпи на Луната, а в мисията на НАСА, прис...
13:09 / 28.03.2026
Лекар: Ако кръвното налягане е над 135/85, вече трябва да се обър...
09:43 / 28.03.2026
Час напред, крачка към успеха: Кои знаци ще "възкръснат" със смян...
09:42 / 28.03.2026
Мекиците на баба – вкусът, който винаги помним
08:40 / 28.03.2026
Продадоха картина на Златю Бояджиев за 280 хил. евро
15:59 / 27.03.2026
Дънди: Бях по-щастлив, когато бях дебел
11:53 / 27.03.2026
