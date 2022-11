Силвестър Сталоун отказал роля за 34 милиона долара

© Силвестър Сталоун е един от най-доходните екшън герои и е един от малкото актьори, които някога са имали филм, оглавявал боксофиса в шест последователни десетилетия.



76-годишният номиниран за Оскар призна, че е съжалявал за няколко неща през живота си, едно от които е, че е отхвърлил роля за 34 милиона долара, за да участва в продължение на филма "Рамбо" през 80-те.



Холивудският актьор бе попитан колко най-много са му плащали за една от десетките си роли, на това Сталоун заяви пред The ​​Hollywood Reporter, че е отказал да направи друг филм за "Рамбо", дори за милиони долари.



"Отказах 34 милиона долара“, каза той.



"Правехме "Рамбо III“. Мислехме, че ще бъде най-големият хит – това беше преди да излезе. И ми платиха цяло състояние за него. Тогава казаха "Искаме "Рамбо IV“, но аз им отказах с думите: "Нека не прибързваме".



"И това е в долари от 1980 г.“, добави Сталоун.



По сметки на THR, 34 милиона долара сега ще струват приблизително 85 милиона долара поради инфлацията.



"Наистина. Това не е шега. О, какъв идиот съм бил. Сега си мисля за това и... уау", добави Слай.



В интервюто за изданието екшън звездата говори и за враждата си с колегата му Арнолд Шварценегер.



"Арнолд е много мъдър и обича да говори за философии, които са му помогнали да стигне, където е сега. Хубаво е да разговаряш с човек, който всъщност е направил всичко, за което е говорил“, каза Сталоун.



"Казах му: "Ние сме последните два тиранозавъра“. Така че е по-добре да се наслаждаваме един на друг", спомня си той.



Сталоун и Шварценегер се снимаха заедно в "The Expendables" и "Escape Plan".



Миналият месец те споделиха снимка, която показва как двамата издълбава тикви заедно преди Хелоуин.



Също в интервюто пред THR, Сталоун говори за слух, че Шварценегер го е подмамил да вземе участие в "Спри! Или мама ще стреля", за да провали резюмето му по време на тяхното съперничество - което Шварценегер потвърди, че е вярно.



"Спри! Или мама ще стреля" трябваше да бъде като "Throw Momma From the Train" с много страшна майка. Вместо това бе наета най-милата жена в Холивуд, Естел Гети. Бях чул, че Шварценегер ще направи този филм и си казах: "Ще го победя“, каза Сталоун. "Мисля, че той ме изигра", добви Слай.



Шварценегер каза: "Това е 100 процента вярно. В онези дни правехме всякакви луди неща, за да продължим напред в съперничеството си. За наше щастие и това на всички останали, днес се подкрепяме един друг. Слава Богу, защото със сигурност никой няма нужда от още един филм като "Спри! Или мама ще стреля", каза Шварценегер.